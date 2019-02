Veldcapaciteit buitenclubs Gooise Meren onderzocht

De gemeente Gooise-Meren onderzoekt momenteel de veldcapaciteit bij sportclubs op sportparken. De gemeente wil weten of elke club wel over genoeg velden beschikt in vergelijking met het aantal leden.

HC Naarden sv NVC moet het met zo’n 2.000 leden met vier velden doen. De ongeveer 700 leden van voetbalclubin Naarden beschikken over drie velden.

Veldcapaciteit sportpark Naarden

Gooise Meren geeft aan dat het kan voorkomen dat clubs in verhouding tot het aantal leden, te weinig velden tot hun beschikking hebben. Maar andersom kan ook.

Het bestuur van NVC is verbaasd over de vragen die over de veldcapaciteit worden gesteld. “Wij praten op dit moment al met vertegenwoordigers van de gemeente Gooise Meren over een eventuele herinrichting van Sportpark Naarden.”

NVC wil geen quick-fix

“Wij zien deze gesprekken als een kans om de bereikbaarheid en de uitstraling van het sportpark te verbeteren. Hierbij is een quick-fix, een voetbalveld inwisselen voor een hockeyveld, een korte termijn oplossing.”

“Bij zo’n oplossing zou namelijk helemaal geen rekening gehouden worden met de huidige afspraken en de belangen van de leden.” Met 32 teams die op zaterdag spelen is de veldbehoefte van NVC volgens de KNVB ongeveer 3,4. Dit zou betekenen dat de voetbalclub met drie velden eigenlijk te weinig veldcapaciteit heeft. NVC zou dus juist krap in z’n jasje zitten.

Herschikking niet uitgesloten

“De gesprekken met de vertegenwoordiger van de gemeente zijn tot nu toe positief en opbouwend geweest”, zo laat NVC-voorzitter Rob Snijders weten. De gemeente sluit een herschikking van de velden o.b.v. de resultaten van het onderzoek niet uit.

Follow @Allesportzaken