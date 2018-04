Veiligheid FC Den Bosch bezoekers tegen het licht

De gemeente ’s-Hertogenbosch en FC Den Bosch willen meer aandacht gaan besteden aan de veiligheid in en rond het stadion van de club. Deze is nu een van de knelpunten in de gesprekken.

Burgemeester Jack Mikkers: “FC Den Bosch heeft een belangrijke functie voor veel inwoners van Den Bosch. Wij willen dat bezoekers weer een positieve beleving rond de club krijgen.”

Aanpak

In het veiligheidsbeleid rondom de wedstrijden van FC Den Bosch is de sociale en fysieke veiligheid van belang. In dat beleid hebben de gemeente en de club nu ieder hun eigen verantwoordelijkheden.

Maar sinds juli 2017 is het plein achter de Oosttribune gesloten en is het supportershome verwijderd. En ook de Oosttribune zelf is buiten gebruik gesteld. De gemeente en de club willen proberen om de Oosttribune, onder drie voorwaarden, toch weer open te stellen.

• de bouwkundige gebreken van de M-side moeten zijn opgelost;

• de fysieke veiligheid aan de oostkant van het stadion moet in orde zijn;

• ook de maatregelen rond de sociale veiligheid moeten worden voortgezet.

Bouwkundige gebreken

De bouwkundige gebreken van de M-side kunnen worden hersteld. Via de Bossche Investerings Maatschappij (BIM) zal daarom worden besproken welke maatregelen nodig zijn om de tribune weer in goede staat te krijgen.

Fysieke veiligheid

Bezoekers moeten zich op de Oosttribune weer comfortabel kunnen gaan voelen. Onder andere de toegangspoort van de tunnel naar de Oosttribune vraagt om een structurele oplossing. De gemeente gaat ervoor zorgen dat er maatregelen worden genomen om de veiligheid te waarborgen.

Maatregelen

De afgelopen tijd zijn door de club, de politie en de gemeente al maatregelen genomen. Het doel daarvan is om de veiligheid rond de thuiswedstrijden flink te verbeteren.

Hiervoor zijn supporters verplaatst en stadion- en omgevingsverboden opgelegd. Maar ook door de kaartverkoop beter te reguleren en vervoersregelingen te treffen is de situatie verbeterd.

