Veenendaal pakt onveiligheid sportpark Spitsbergen aan

In 2019 gaat de gemeente Veenendaal de veiligheid in en rond de lokale sportparken verbeteren. Uit onderzoek van Sportservice Veenendaal blijkt dat meerdere clubs nu last hebben van vandalisme en een gevoel van onveiligheid.

Bij een aantal clubs in Veenendaal heerst een gevoel van onveiligheid. Bovendien hebben veel clubs last van vandalisme. Daar wil de gemeente in 2019 iets aan gaan doen.

Problemen nog steeds actueel

Begin 2018 stelde de VVD schriftelijke vragen aan BenW over de veiligheid op het sportpark Spitsbergen. Na contact met vv VRC (één van de bespelers van het sportpark) blijkt dat er nog niet over de problemen is gesproken. En omdat deze nog steeds actueel zijn, heeft de partij hierover maar opnieuw vragen gesteld.

Voorzitter Gerrit Jan van de Weerthof van VRC zegt dat hij dit jaar één telefoontje van de gemeente heeft gehad. “Verder heb ik niets gehoord. Het kan zijn dat er achter de schermen van alles gebeurt, maar dan weet ik dat niet.”

Met spuiten en al

Clubleden voelen zich met name niet veilig omdat het parkeerterrein ook wordt gebruikt door personen die niet komen om te sporten. “Het is er vaak een bende, met spuiten en al. Leden van VAV ruimen ’s morgens de boel op.”

Verder vindt Van de Weerthof de verkeerssituatie voor jeugdige fietsers, met name uit de nieuwe wijken, alles behalve veilig. “Want jonge spelers moeten tweemaal een drukke weg oversteken.”

Aanpak in 2019

“In een onderzoek is de sportclubs gevraagd of er bij hen gevoelens van onveiligheid rond de sportvelden leven. En of zij denken dat het incidenten betreft of dat de problemen structureler zijn”, zegt directeur Frank Hafkamp van Sportservice Veenendaal. “Het blijkt dat meerdere verenigingen problemen ervaren.

De gemeente organiseert binnenkort een bijeenkomst waar de te nemen maatregelen zullen worden besproken. “Maar in 2019 wordt de situatie rond sportpark Spitsbergen in ieder geval aangepakt”, zo besluit Hafkamp.

Follow @Allesportzaken