Vangnet Etten-Leur kleine verenigingen in coronanood

Er zijn kleine organisaties die door de coronacrisis moeite hebben om hun rekeningen te betalen. Maar soms komen zij niet in aanmerking voor een landelijk steunpakket. Zulke organisaties, zoals sportclubs kunnen in Etten-Leur een beroep doen op een speciaal ‘vangnet’.

Etten-Leur heeft 183.000 euro beschikbaar om kleine organisaties te helpen. Zij moeten wel aantonen dat zij tussen maart en november minstens 60% omzetverlies leden t.o.v. 2019.

Brief over het vangnet

Sportclubs die dit probleem hebben, kunnen via deze regeling maximaal 80 procent van hun omzetverlies claimen. “Etten-Leur wil clubs die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen, daar zelf op wijzen”, zegt wethouder Ger de Weert. “We zoeken de publiciteit bijvoorbeeld met berichten in de pers. Maar de gemeente stuurt alle verenigingen die subsidie ontvangen, daar ook een brief over.”

Personeelskosten en vaste lasten

Het vangnet moet kleine organisaties helpen om hun personeelskosten en andere vaste lasten te betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om sportverenigingen. Want die missen dit jaar door de corona-pandemie, een groot deel van hun kantine-inkomsten. Deze clubs kunnen zich tot 1 februari aanmelden. De gemeente verwerkt daarna alle aanmeldingen en weegt de aanvragen tegen elkaar af.

Begin november had Etten-Leur al goed nieuws voor sportverenigingen die velden van de gemeente huren. Want deze clubs krijgen in 2021 waarschijnlijk tóch geen last van een huurverhoging. De gemeente doet er alles aan om de clubs die nu klem zitten, waar mogelijk tegemoet te komen.

Maximaal 25.000 euro per aanvrager

“Wij kunnen alleen de aanvragen honoreren die in het vangnet budget van 183.000 euro passen”, zegt De Weert. “En op is in dit vangnet ook écht op. Er zit ook een maximum aan het bedrag dat aanvragers kunnen claimen. Dat ligt op 25.000 euro per aanvrager.”

Etten-Leur krijgt het bedrag voor dit vangnet via de rijksoverheid. De regeling drukt dus niet op de begroting van de gemeente en dat komt goed uit. Etten-Leur moet voor de laatste begroting namelijk alle zeilen bijzetten om dreigende tekorten te vermijden.

