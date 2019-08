Meierijstad beweegt van medicatie naar preventie

Drie nieuwe buurtsportcoaches moeten heel Meierijstad aan het bewegen krijgen. De gemeente wil liever dat inwoners naar het sportveld gaan dan naar de huisarts. Van medicatie naar preventie.

Kwiekroute in Veghel Buurtsportcoach Joyce van Bussel nam haar oma mee naar de. Dat is een wandelroute met 16 oefenpunten. “Ze vond het geweldig en deed álle oefeningen.”

Van medicatie naar preventie

“Wij willen sport gebruiken”, zegt collega buurtsportcoach Henry van Alebeek, tevens hoofdtrainer van het eerste van RKSV Schijndel. “Veel mensen gaan met hoge bloeddruk naar de huisarts. Die mensen moeten gaan bewegen. De route van medicatie naar preventie is veilig en kost echt veel minder.”

OldStars gemeente Meierijstad heeft nu vijf buurtsportcoaches. Van Alebeek: “Met z’n vijven krijgen wij natuurlijk niet heel Meierijstad in beweging. Daarom betrekken wij zo veel mogelijk sportclubs bij ons werk.”

Jongeren opleiden

Van Alebeek wil eerst jongeren tot trainer-coach opleiden. Zij krijgen dan voor hun werk een vergoeding om een deel van hun studie te kunnen betalen. Zij gaan dan sport- of bewegingslessen geven in wijken van Meierijstad. Den Bosch heeft het project City Trainers en zoiets willen wij ook gaan doen.”

In deze stad gaat het niet alleen om sport maar ook om cultuur en welzijn. Den Bosch heeft daarvoor al bijna 800 City Trainers opgeleid die mensen – over de drempel – in beweging helpen.”

Motiveren om te bewegen

Van Bussel weet hoe moeilijk het is om mensen in beweging te krijgen. Na haar sportstudie werkte zij een paar jaar bij de crisisopvang van de GGZ.

“Ik werkte met mensen met verslavings- en/of psychiatrische problemen die vaak niet gewend zijn om te bewegen. Je moet hen echt langdurig motiveren om daarmee te beginnen.”

“Zij moeten sport en bewegen als iets positiefs gaan ervaren. En bewegen kan ook heel goed een kleine wandeling zijn of een beetje stretchen.”

