VSU directeur Hanneke van der Marel vertrekt

Na een dienstverband van twee jaar verlaat directeur Hanneke van der Marel met ingang van 2018 de VSU. Zij zet haar carrière voort bij de gemeente Den Haag waar zij aan de slag zal gaan als directeur Sport.

Van der Marel heeft zich bezig gehouden met het professionaliseren van de VSU. “Met veel plezier heb ik mij ingezet voor het verbinden en verduurzamen van de sport in Utrecht.”

Meer impact

“Ik zie de ALV van 11 oktober jl. als de afronding van een belangrijke periode. De intentie om een aantal uitvoerende partijen in Utrecht samen te voegen, zal voor meer impact gaan zorgen. Ik heb er alle vertrouwen in dat er in augustus 2018 een mooie nieuwe sportorganisatie zal staan,” aldus Van der Marel.

Opvolging

Het VSU bestuur heeft zich al gebogen over de vervanging van Van der Marel. Deze vacature moet namelijk maar kort worden vervuld, tot de nieuwe sportorganisatie een feit is. Er is voor een invulling iemand gevonden in de VSU geledingen.

Interim directeur Gerard Pot

Bestuurslid Gerard Pot is bereid gevonden om de komende maanden de rol van interim directeur op zich te nemen. Daarin is hij onder meer de sparringpartner voor het VSU personeel en het Management Team. Tevens neemt hij de externe contacten op zich.

Pot zal ook deel gaan uitmaken van het kernteam dat zich zal bezig houden met de transitie. In de uitvoering van zijn taken wordt hij waar nodig ondersteund door de andere bestuursleden.

Uitdaging in Den Haag

Tot aan zijn pensionering was Pot projectleider Europese aanbestedingen WMO bij de Regio Gooi- en Vechtstreek. Hij kijkt er naar uit om samen met het bureau en het bestuur aan de slag te gaan. Het VSU bestuur wenst Hanneke van der Marel alle succes in de nieuwe uitdaging die haar in Den Haag wacht.

Follow @Allesportzaken