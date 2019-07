Utrechts Sportakkoord daagt haar partners uit

De komende tweeënhalf jaar bundelen sportaanbieders, de gemeente en maatschappelijke partners hun krachten in het Utrechts Sportakkoord. Zij ondertekenden het akkoord op 5 juli jl.

In het Utrechts Sportakkoord zijn drie thema’s van het nationale Sportakkoord opgenomen. Dit zijn vitale sportaanbieders, een positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen.

Drie centrale thema’s

Deze thema’s vormen de pijlers van een sportklimaat waarin iedereen veilig en met plezier kan meedoen. En deze deelnemers moeten altijd kunnen sporten bij vitale aanbieders. Het Utrechts sportakkoord sluit daarmee dus direct aan op het huidige (sport)beleid van de stad.

De toegevoegde waarde van het sportakkoord is voor Utrecht de verbinding, kennisdeling en samenwerking met de partners. Via samenwerking vergroten zij de impact en zorgen er ook voor dat iedereen in Utrecht kan sporten en bewegen.

Dit heeft Utrecht sportief te bieden

Ronald Hennekes, directeur van SportUtrecht: “Het Utrechts Sportakkoord is het resultaat van de inbreng van de gemeente en haar sportieve partners. De afgelopen maanden is via brainstormsessies alle informatie verzameld die de stad nodig heeft. Het sportakkoord is dan ook een bundeling van wat sportief Utrecht te bieden heeft.”

Sportwethouder Maarten van Ooijen: “De basis van het Utrechts sportakkoord zijn de uitdagingen. Wij zien dit sportakkoord als goede kans om een impuls te geven aan de samenwerking met de partners uit de stad.”

Utrechts sportakkoord daagt partners uit

“Dit willen wij onder meer doen door hen sportief uit te dagen op één of meer speerpunten van het sportakkoord. Bijvoorbeeld door nieuw sportaanbod en/of een nieuw lidmaatschapsmodel te ontwikkelen”, stelt de wethouder.

“Meerdere partners moeten zo’n uitdaging volbrengen door ieder vanuit de eigen expertise samen te werken. Zo brengt Utrecht de expertise samen en wil de stad tot vernieuwende ideeën en oplossingen komen.”

