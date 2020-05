Uitstel tariefsverhoging Amsterdam tot 1 januari 2021

Het stadsbestuur van Amsterdam heeft besloten tot uitstel van de tariefsverhoging voor sportaccommodaties. Deze gaat nu op 1 januari as. in. De stad wil gebruikers zoals sportclubs tegemoet komen in deze coronacrisis.

Sportwethouder Simone Kukenheim : “Gebruikers zitten door de coronacrisis in een onzekere periode. De stad wil hen met uitstel van de tariefsverhoging tegemoet komen.”

Uitstel tariefsverhoging

“Bij de gebruikers bestaat ook nog eens onzekerheid over de start van het sportseizoen. Daarom heeft het stadsbestuur besloten om de tariefsverhoging voor sportaccommodaties uit te stellen. Zo moeten de clubs wat meer tijd en ruimte krijgen voor het opstarten van hun sportaanbod.”

Met uitstel van de tariefsverhoging wil het college de sportvoorzieningen behouden. Maar BenW wil ook de risico’s voor clubs verkleinen en duidelijkheid creëren voor de korte termijn.

Eerste stap

Uitstel van het innen van de huur was een eerste stap. De stad inventariseert nu ook welke financiële gevolgen de gebruikers ondervinden. Het stadsbestuur besloot daarop om, daarop vooruitlopend, de geplande tariefsverhoging snel uit te stellen.

De verhuurtarieven zijn sinds 2016 alleen geïndexeerd. Maar de kosten voor het beheer en onderhoud van de sporthallen en parken stegen wel. Daarom besloot het college in maart om de huurtarieven van de sportaccommodaties te verhogen.

Gedifferentieerde verhoging

BenW heeft even overwogen om de tarieven gelijk te trekken met de rest van de G5-gemeenten. Maar dat zou te veel impact hebben gehad voor zowel de clubs als de sporters. Het college koos daarom voor een getrapte verhoging van de tarieven. Zo’n 8% voor de binnen- en 12,5% voor de buitensportaccommodaties. Hierbij stond voorop dat geen sporter, club of aanbieder in financiële problemen zou komen.

Sport moet laagdrempelig blijven

Amsterdam houdt via de inkomsten uit verhuur het sportaanbod en de kwaliteit op peil. De nieuwe tarieven gaan in op 1 januari 2021. De clubs en sportaanbieders bepalen zelf in hoeverre zij de verhoging in de contributie doorberekenen. De stad wil via lage tarieven het sporten zo laagdrempelig mogelijk houden.

