Glijdt Leefbaar Dronten uit over alcoholbeleid clubs?

De fractie van Leefbaar Dronten wilde een motie indienen voor het geheel of gedeeltelijk droogleggen van sportkantines. Maar daar heeft de lokale partij nu toch maar vanaf gezien.

Volgens Marian Plasschaert van Leefbaar Dronten zijn beleidsmakers en clubbestuurders zich toch “wel voldoende bewust van hun verantwoordelijkheden.”

Onrust

Plasschaert ging onlangs tijdens een gemeenteraadsvergadering in op de onrust, die is ontstaan over haar statement over roken en alcohol. Het was haar duidelijk geworden dat veel clubs zich zorgen maakten over haar opstelling.

Langs alle voetbalclubs

“Ik ben op pad gegaan langs alle lokale voetbalclubs en de bestuurders van die clubs ageerden nogal”, aldus Plasschaert. “Alle clubs bleken al gedragsregels te hebben over alcoholgebruik op hun complex. Daarop heb ik de clubs daar maar mee gecomplimenteerd.”

Leefbaar Dronten heeft inmiddels begrepen dat sportwethouder Ton van Amerongen er op toeziet dat sportclubs een duidelijk alcoholbeleid voeren. “En daardoor is een motie van onze partij overbodig geworden.”

Roken langs de lijn

Wethouder Van Amerongen stelde in een reactie: “Bij gezond sporten hoort in mijn beleving geen roken en matig alcoholgebruik. Het roken langs de lijn is nog wel een issue dat ik met de clubs wil bespreken.”

“Want dit is voor veel verenigingen nog een dilemma. Moet je mensen hier op aanspreken? Hoe wordt een verbod ontvangen en op welk manier kan een club bijvoorbeeld rookvrij worden gemaakt.” Wellicht is de Hellendoorn case voor de wethouder bruikbaar.

Niet goed ingeschat

De gemeente en de clubs in Dronten doen al veel moeite om misbruik van alcohol tegen te gaan. Ook het bespreekbaar maken van het rookvrij maken van clubhuizen en sportcomplexen staat al op de agenda. Het lijkt er dus op dat mevrouw Plasschaert deze inspanningen niet goed heeft ingeschat.

