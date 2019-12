TwynstraGudde onderzoekt opheffing vv SMVC Fair Play

Het college van BenW en de gemeenteraad van Culemborg laten TwynstraGudde de opheffing van vv SMVC Fair Play onderzoeken. Het bureau presenteert de resultaten van het onderzoek naar verwachting in maart 2020.

Welke feiten en omstandigheden hebben tussen januari 2005 en januari 2013 bijgedragen aan het verdwijnen van vv SMVC Fair Play ?

Bureau TwynstraGudde

TwynstraGudde moet naast andere ook deze centrale vraag zien te beantwoorden. Een groep van raadsleden en het college van BenW is opdrachtgever voor het onderzoek. Deze groep bestaat uit de raadsleden Josefien Rooks, Daniel Jumelet, Bas de Jong en wethouder Joost Reus.

Behoorlijk bestuur

Het onderzoek heeft meerdere doelen. In de eerste plaats waarheidsvinding. Het onafhankelijke bureau zal eerst een feitenonderzoek uitvoeren. Dat moet inzicht geven in het verloop van de gebeurtenissen en de besluitvorming rondom de club. Het onderzoek moet ook duidelijk maken of de gemeente in overeenstemming met de beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehandeld.

Dekmantel

Culemborg heeft in het seizoen 2012/2013 mogelijk aangestuurd op de opheffing van voetbalclub Fair Play. De club is in 2012 gedwongen om naar drie locaties te verhuizen. Met velden op twee locaties. Toenmalig sportwethouder Roeland Geertzen beschouwde de club als een ‘dekmantel voor criminele activiteiten’.

Normalisering van de relatie

Culemborg wil de relatie tussen de gemeente en vv SMVC Fair Play graag normaliseren. De resultaten van het onderzoek van TwynstraGudde moeten hieraan dus bijdragen. Ook zal het bureau o.b.v. de resultaten van dit onderzoek, aanbevelingen doen om lokale clubs beter te kunnen faciliteren.

