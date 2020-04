Twenterand pakt afgeschreven kunstgrasvelden aan

De gemeente Twenterand wil de afgeschreven kunstgrasvelden deze zomer in één keer vervangen. Met deze vervanging wil de gemeente een impuls geven aan lokale bedrijven.

De gemeente wilde de vervanging eerst nog over twee jaar spreiden. Maar of het nu allemaal in één keer kan, hangt van het ministerie van VWS af.

Nu voor vier afgeschreven kunstgrasvelden

Twenterand deed al een beroep op de zogeheten SPUK-regeling. De gemeente hoeft dan geen btw te betalen. Maar dat was voor twee velden. Twenterand heeft nu gevraagd of deze regeling voor vier velden mag gelden. En alleen als dat mag krijgt Twenterand de vervroeging financieel voor elkaar.

De vervanging van de velden kost namelijk 1,5 miljoen euro. De termijn waarbinnen de vier kunstgrasvelden nog te gebruiken waren is verstreken, zo bleek na onderzoek. Bij DETO zou het slechte veld zelfs al twee beenbreuken hebben veroorzaakt.

De gemeenteraad ging in 2019 akkoord voor een bedrag van 9 ton. De vervanging kost nu meer dan de gemeente toen dacht. Nu Twenterand het e.e.a. wil aanpassen, zijn de kosten ook hoger.

Ook vervanging rubberkorrels

Het gebruik van rubberkorrels op de velden is een punt van discussie. Bodemvervuiling met deze korrels kwam Sportaal eind 2019 al op een flinke boete te staan. Die wil Twenterand niet en daarom kiest de gemeente voor een duurdere TPE/EPDM infill. BenW vroeg de gemeenteraad daarom op 21 april om 452.300 euro extra tijdens een digitale vergadering.

Werk voor lokale bedrijven

Of VWS de vraag van de gemeente honoreert is nog even afwachten. “Wij hopen dat de SPUK-regeling voor alle vier de velden mag gaan gelden”, stelde wethouder Mark Paters. Dat zou de lokale werkgelegenheid een mooie impuls geven. “Wij hebben in Twenterand geen leveranciers van kunstgrasvelden. Maar wij hebben wel lokale bedrijven die veel werk kunnen uitvoeren.”

Twenterand is al gestart met wat voorbereidingen om de velden nog deze zomer te kunnen vervangen. Na goedkeuring van VWS en de gemeenteraad kan de gemeente de vervanging van de afgeschreven kunstgrasvelden snel aanbesteden.

Follow @Allesportzaken