Tennisvereniging RICO in Rucphen ten onder

“Een gezonde sportclub in de gemeente Rucphen dreigt toch om te vallen”, stelt het bestuur van tv RICO. Reden is het stuklopen van de onderhandelingen met de gemeente over een nieuw tenniscentrum.

Rico zou verhuizen naar ‘de Binnentuin’ maar de huidige eigenaar van het tenniscentrum ziet daarvan af. Het risico is hem te groot dat procedures te veel tijd in beslag gaan nemen.

Renteloze en achtergestelde lening

De gemeente Rucphen en de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) staan beide voor 112.500 euro borg voor de bouw van een nieuw tenniscentrum. Maar de kosten zijn geraamd op 425.000 euro. Voor het verschil heeft de club investeerders gevonden.

De geldschieters blijken de komende 15 jaar echter geen cent terug zullen zien van hun investering. Zij kunnen alleen deelnemen met een renteloze en achtergestelde lening, zo stellen de gemeente en de SWS.

Brief aan de gemeente

Op 25 oktober wordt door de gemeente de brief besproken die het bestuur tv RICO naar BenW heeft gestuurd. Hierin schrijft het bestuur dat herhuisvesting van tv RICO geen wens was van de club. RICO moest wijken voor de aanleg van een weg en inmiddels is het tenniscentrum gesloopt.

Het bestuur geeft in de brief ook aan dat door de gemeente informatie is achtergehouden over de ontwikkeling van de Binnentuin. Volgens het bestuur was er in dit plan al sprake van het realiseren van tennisbanen, inclusief een tennishal.

“Wij rekenden erop om op 1 april weer op eigen banen te staan. Het verbaast ons dat Rucphen niet alle zeilen bijzet om een actieve tennisclub zoals RICO, met 250 leden, overeind te houden”, stelt voorzitter Corné Arnouts.

SWS niet akkoord

Sportwethouder René Lazeroms: “De gemeente wil ook borg staan voor het resterende bedrag van twee ton voor de financiering van een kleedkamers en de kantine. Maar helaas gaat de SWS met deze constructie niet akkoord. Zij zien te veel risico’s.”

“Rucphen kan deze soort borgstellingen alleen maar realiseren samen met het SWS. Wij maken hanteren één beleid voor onze drie tennisverenigingen.” Als oplossing stelt de gemeente voor om het tennispark in versoberde vorm voor 250.000 euro aan te leggen.

