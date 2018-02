Zo’n 17% van de inwoners van Tubbergen voetbalt

Nergens wordt relatief gezien zoveel gevoetbald als in de gemeente Tubbergen. Maar liefst 17% van de ruim 21.000 inwoners is lid van een van de sportclubs in deze Twentse gemeente.

In geen enkele andere gemeente in Nederland ligt het percentage voetballers zo hoog. Alleen het Brabantse Sint Anthonis komt in de buurt met 15,4%.

Stevo

Na TVC ’28 met 950 leden, is Stevo met 715 leden de grootste club van de gemeente. De club in Geesteren heeft een roemrucht verleden met het landskampioenschap bij de zondagamateurs in 1994 als hoogtepunt. Niet gek voor een dorp met nog geen 4.500 inwoners.

Kerk

Dat het aantal actieve voetballers in Tubbergen zo hoog is, verbaast Stevo-voorzitter Eddy Droste niet. “In de negen kernen is het sportaanbod laag. Dus zodra zij gaan sporten kiest de jeugd voor voetbal. Ik denk dat sportclubs de plaats van de kerk in kunnen nemen, het is een plek waar mensen elkaar tegenkomen.”

Recreatieve spelers

Ook bij Stevo is ‘het eerste’ het pronkstuk van de vereniging. Dat betekent niet dat er voor de andere teams geen aandacht is. “Wij besteden ook veel aan de recreatieve voetballers. Zij zijn belangrijk want zij vormen de kaderleden van de toekomst.”

Manderveen

Het dorp Manderveen telt 650 inwoners waarvan er 145 mensen actief lid zijn van de vereniging. Er is geen grote hal voor zaalsporten dus word je lid van de voetbalclub. “Wij hebben ook veel niet-spelende leden en vrijwilligers. Bijna iedereen is wel druk met de club. Meer opties dan voetbal zijn er in Manderveen niet.”

Hoog niveau in Tubbergen

Het is opvallend dat ook de teams uit andere dorpen, gezien het aantal inwoners, op een vrij hoog niveau spelen. Zo zijn Reutum met 1.210 inwoners en De Tukkers uit Albergen met 3.500 inwoners, derdeklassers.

“Wij hebben goede besturen en commissies die het voetbal centraal stellen”, zegt Droste. “En de meeste teams hebben een sterke teamgeest. Veel jongens zijn bereid om voor elkaar te werken. Die mentaliteit is typerend voor de voetballers uit Tubbergen.”

