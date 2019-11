Topsporthal Breda weer op de politieke agenda

De bouw van de topsporthal Breda staat weer in de agenda van de gemeenteraad. Op 14 november buigt de lokale politiek zich over de investering. Maar waar ging het ook alweer over?

“Breda heeft gewoon niet genoeg vierkante meters sportruimte”, stelt sportwethouder Daan Quaars. “Breda wil dit complex een mooie match laten zijn tussen topsport en breedtesport.”

Een talentencentrum?

Het huidige aanbod voldoet niet meer aan de eisen die veel sportbonden stellen. Potentieel talent uit Breda e.o. moet dus vaak op reis om een beetje fatsoenlijk te kunnen trainen. “Een sportcentrum biedt ruimte aan zo’n 150 talenten van tussen 18 en 23 jaar oud.” Sommige raadspartijen vinden het een te grote investering voor zo’n klein aantal talenten.

Waarom duurt het allemaal zo lang?

Breda praat al sinds het begin van deze eeuw over de vervanging van sporthal De Scharen. Maar waar die hal had moeten verrijzen, staat nu de parkeergarage van het Amphia Ziekenhuis.

Daarna kwam de bouw van een topsporthal aan de Terheijdenseweg in Breda in beeld. Maar vanwege de financiële crisis en te weinig geld, trok Breda daar in 2012 de stekker uit. Maar nu staat de sporthal dus weer op de agenda.

Wat kost de topsporthal Breda?

In 2006 is ooit berekend dat de hal 13 miljoen euro moest gaan kosten. Intussen staat de teller al op 24 miljoen euro. Dat komt omdat er nu twee sporthallen naast elkaar staan gepland, de zogenoemde plusvariant. De ene, onder meer voor scholen, kost een kleine 14 miljoen euro. De andere, de atletiekhal, kost 10 miljoen euro. Breda heeft al 1,5 ton besteed om dit project weer op de rails te krijgen.

Voor wie is die hal?

Het complex is bedoeld voor scholen en topatleten. En Breda hoopt ook voor de bewoners van de Hoge Vucht, naast het complex. “Die gaat hen ongetwijfeld helpen om in conditie te komen en te blijven”, stelde raadslid Younes Nahnahi al eerder.

Raadslid Dirk Uijl vindt dat je beter in voetbal dan in topsporthal Breda kunt investeren. Maar Quaars denkt dat de Hoge Vucht er wel degelijk van zal opknappen. “Al is het alleen maar omdat de wijk ook gebruik kan maken van de buitenruimte.”

