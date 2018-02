Topsporthal Breda wordt mogelijk een maatje groter

De kans bestaat dat de topsporthal Breda, die er in 2020 moet staan, een maatje groter wordt dan de basisvariant waar in principe vanuit is gegaan. Dat bleek op 22 februari in een gemeenteraadsvergadering.

gemeenteraad Talentencentrum Tijdens de vergadering van dewerd de realisatie van het ‘‘, zoals de topsporthal Breda officieel heet, besproken.

Basisvariant

Dat de topsporthal er komt is al door de gemeenteraad besloten. Deze stemde er al mee in dat er geld zal worden uitgetrokken voor een ‘basisvariant’ van 13,5 miljoen euro. Daarin wordt de hal 35 bij 50 meter en 12,5 meter hoog en voldoet daarmee aan de eisen van NOC*NSF voor topsportaccommodaties.

De nieuwe topsporthal zal gebruikt worden door zowel de Bredase sportverenigingen als door het ROC West-Brabant. Ook zullen er regionale en (inter)nationale wedstrijden gehouden worden.

Programmering Atletiekunie

Maar de gemeente Breda onderzoekt nu een plusvariant die zo’n 6 miljoen euro meer kost. De hal zou dan worden uitgebreid zodat er ook atletiektrainingen en -wedstrijden kunnen worden gehouden. Av Sprint zou graag van deze nieuwe accommodatie gebruik gaan maken.

“Maar dat is nog niet voldoende want ook de Atletiekunie moet voor een goede wedstrijdprogrammering zorgen,” stelt wethouder Paul de Beer. Hij heeft goede hoop dat dit gaat lukken want de Atletiekunie heeft Breda de status van regionale trainingscentrum toegekend.

Aanmeldingen Vitalis-college

De kans dat er een plusvariant kan worden gebouwd, is groter geworden omdat de opleiding Sport en Bewegen van het Vitalis-college (onderdeel van het ROC) veel meer aanmeldingen heeft ontvangen dan was ingeschat. Volgens De Beer hebben zich hiervoor al 175 mensen opgegeven.

“Als die opleiding succesvol is, dan heb je dus kans dat ook overdag het atletiek deel van de hal kan worden bezet”, aldus De Beer. Nog dit voorjaar moet duidelijk worden of de plusvariant van de Topsporthal Breda haalbaar is.

