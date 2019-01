Amsterdam op zoek naar meer topsportevenementen

Amsterdam wil meer toonaangevende topsportevenementen binnenhalen. De gemeente is bezig met het European Professional Club Rugby (2021), de WK Para-tafeltennis (2022), het EK Roeien (2023) en het Gymnaestrada i.c.m. het EK Turnen (2023).

Amsterdam wil tenminste één internationaal toonaangevend topsportevenement per jaar organiseren. Het college van BenW trekt daarvoor de komende jaren 7 miljoen euro uit.

Amsterdam 750 jaar

De gemeente heeft voor het rugby en de Gymnaestrada al een bid uitgebracht. De uitslag daarvan zal naar verwachting binnenkort al bekend worden.

De stad wil in 2025 een groot topsportevenement aantrekken ter ere van haar 750ste verjaardag. Ook onderzoekt de stad of het haalbaar is om de European Championships in 2026 (met meerdere speelsteden) binnen te halen.

Het is al zeker dat de stad het WK 3×3 Basketball (2019), de EK Volleybal voor mannen (in 2019) en de EK Hockey en para-Hockey (2021) organiseert. Bovendien is Amsterdam in 2020 één van de gaststeden van de EK Voetbal.

Passende sportevenementen

De gemeente probeert evenementen aan te trekken die passen bij haar sportcultuur. Op het gebied van ‘Urban sporten’ is de stad met 3×3 Basketball en de Urban Sports Week Amsterdam internationaal al één van de koplopers.

De stad wil voorrang geven aan evenementen waaraan topsporters met een handicap kunnen meedoen. En de stad wil tevens evenementen organiseren die sport voor meiden en vrouwen stimuleren.

Tot slot wil de stad een podium bieden aan topsporters die trainen bij het Centrum van Topsport en Onderwijs (CTO) van Topsport Amsterdam.

Follow @Allesportzaken