Heeft Sportdorp Oostkapelle nog wel een toekomst?

Heeft Sportdorp Oostkapelle nog een toekomst en zo ja, hoe ziet die er dan uit? Welke sportieve behoeftes hebben de dorpsbewoners? En moeten de twee grootste sportclubs in het dorp tot één grote vereniging fuseren?

“Ik zie wel toekomst in Sportdorp Oostkapelle”, zegt sportcoach Wilbert Koole. “Onze activiteiten trekken genoeg belangstelling. Wij vervullen steeds meer een regiofunctie.”

Boel draaiend houden

“Het vinden van vrijwilligers voor bestuursfuncties bij clubs wordt ook hier steeds lastiger. En niet alleen in Oostkapelle“, realiseert Koole zich. Hij stond in 2013 aan de wieg van Sportdorp Oostkapelle.

“Het is ook voor ons moeilijk om mensen te vinden die structureel willen helpen. Gelukkig hebben wij genoeg vrijwilligers om activiteiten zoals de komende ATB-tocht te organiseren. Maar er is meer voor nodig om de boel goed draaiend te houden.”

“Sportdorp Oostkapelle heeft zeker toekomst”

“Ik zie zeker toekomst in sportdorp Oostkapelle. De jaarlijkse mountainbiketocht bijvoorbeeld trekt veel belangstelling. Vorig jaar schreven 375 deelnemers zich in. Maar ook de loopgroep vrouwen uit Oostkapelle is van een lokaal, naar regionaal evenement uitgegroeid.”

Clubfusie

“Vv Oostkapelle (300 leden) en omnivereniging D.O.K. hebben hun leden gepeild over een mogelijke fusie van de clubs”, vertelt Koole. “Een fusie tot één grote sportclub met één bestuur. Sportdorp Oostkapelle zouden daar goed bij kunnen aansluiten, want samen kunnen wij veel meer bereiken.”

Peiling sportbehoefte

Eind oktober krijgen de bewoners van Oostkapelle een vragenlijst in de brievenbus. Koole: “Wij starten de verspreiding van de lijst op 26 oktober huis aan huis, in aanwezigheid van Chris Maas, sportwethouder in de gemeente Veere. We willen weten waar de inwoners behoefte aan hebben.”

“Vier jaar geleden hebben wij ook zo’n peiling gehouden en daar kregen wij toen 330 reacties op. Inmiddels hebben al zo’n 100 mensen de vragenlijst digitaal ingevuld. Misschien komen daar nieuwe sporten of andere manieren van bewegen uit voort.”

Follow @Allesportzaken