Toch ledenverlies, dus vijf velden moet voldoende zijn

“Wij hebben goede hoop deze week al een positief signaal te krijgen over de hockeyfusie”, zei wethouder Ad Roest. THC-voorzitter Thomas Vossen denkt echter van niet. “Wij praten namelijk pas de volgende week met de gemeente.”

De Venlose gemeenteraad besprak onlangs de impasse tussen de fusieclubs en de gemeente. “Mediation is niet aan de orde want wij zijn nog steeds in gesprek”, stelde wethouder Roest.

Toch ledenverlies dus vijf is genoeg

Wethouder Roest benadrukt dat Venlo niet tegemoet zal komen aan de wensen van de drie fusieclubs. Die willen vooral op de aanleg van een zesde veld op Sportpark Vrijenbroek. Alle teams van de fusieclubs kunnen daar dan spelen.

Maar de gemeente wil voorlopig maar vijf velden aanleggen en over twee jaar over een zesde veld beslissen. Tot die tijd moet de fusieclub maar op twee sportcomplexen spelen. Dat is volgens de drie hockeyclubs echter zeer onwenselijk.

Venlo zou er alles aan moeten doen om dit tegen te gaan. Maar Roest wijst er fijntjes op dat de fusieclub waarschijnlijk toch ledenverlies zal leiden. “Dus zou HC Delta Venlo met vijf velden goed toe moeten kunnen.”

Zeer lastig

“Ik heb de clubs verteld wat er kan en wat niet. Dat was misschien wel wat hard. Maar de clubs zullen ons standpunt wel aan hun leden voorleggen”, stelt Roest. “Zij moeten namelijk eerst nog stemmen over de fusie.”

“Maar die leden moeten dan wel akkoord gaan met een zeer sombere begroting. En het is niet duidelijk wanneer zij op één sportpark gaan spelen. Het bestuur moet dat gaan verkopen maar Venlo maakt het ons zeer lastig”, zo reageert Vossen.

“Wij moeten nu gaan onderzoeken of twee locaties überhaupt wel in de lucht te houden zijn? Een fusie tot een grote gezonde club is door dit besluit hoe dan ook niet mogelijk”, aldus Vossen.

