Tilburg stapt nog niet van gebruik rubberkorrels af

Bij de aanleg of renovatie van kunstgrasvelden sluit de gemeente Tilburg het gebruik van rubberkorrels nog niet uit. Wel neemt de gemeente maatregelen om verspreiding van de korrels rond de velden tegen te gaan.

Het college van BenW van de gemeente Tilburg sluit het gebruik van rubberkorrels op kunstgras nog niet uit.

Bodemverontreiniging

De fracties van de PvdA, LST en SP stelde eind 2019 vragen over het gebruik van de korrels. Aanleiding hiervoor was een uitspraak van de rechtbank in Rotterdam. Deze legde het sportbedrijf van de gemeente Enschede een boete van 10.000 euro op vanwege bodemverontreiniging.

Bij vv Vogido waren korrels rubber namelijk ver buiten de velden terechtgekomen. Dat zorgde voor bodemverontreiniging en sportbedrijf Sportaal zou niet genoeg hebben gedaan om die te voorkomen.

Gefaseerd invoeren

De drie partijen pleiten al langer voor het gefaseerd invoeren van milieuvriendelijker materiaal. Maar het Tilburgse college ziet vooralsnog geen reden om af te stappen van het gebruik van rubbergranulaat.

Wel zegde BenW toe de ontwikkelingen op de markt ‘op de voet te zullen volgen’. Het college zou deze meenemen in de overwegingen bij de toekomstige aanleg of renovatie van kunstgrasvelden.

Geen extra toezicht

De drie fracties wilden via de Omgevingsdienst meer toezicht op de uitvoering van het onderhoud van de velden. Maar ook dit voorstel wees het college af. “Toezicht houden op sportparken is namelijk geen basistaak van de Omgevingsdienst”, zo stelde het college.

BenW wil de velden wel goed beheren om bodemverontreiniging zo veel mogelijk tegen te gaan. “Het sportbedrijf Sport in Tilburg brengt in overleg met de gemeente de maatregelen per veld in beeld”, zo schreef het college.

Het is nog niet bekend hoe die maatregelen er precies uit zullen zien. Daarover hoopt de gemeente eind februari meer duidelijkheid te kunnen geven. Vervolgens zal Tilburg die maatregelen tegen bodemverontreiniging ook zo snel mogelijk toepassen.

