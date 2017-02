Tilburg houdt namen clubs met huurachterstand geheim

Op 18 februari 2015 werd bekend dat een aantal sportclubs in Tilburg een huurachterstand hadden bij de gemeente. En op 20 februari 2017 stond dit onderwerp opnieuw op de agenda van de themacommissie Leefbaarheid van de gemeenteraad. Maar over welke clubs het gaat blijft vooralsnog geheim.

Hans Kokke Sportwethoudervan Tilburg wil de sportclubs met een huurachterstand niet beschadigen. Hij houdt daarom geheim om welke clubs het gaat.

Sportclubs niet beschadigen

De luisteraars werden maar weinig wijzer van het debat rond de betalingsproblemen. De reden daarvoor is dat een deel van het dossier geheim is en geheim blijft. Wethouder Hans Kokke wil niet zeggen om welke sportclubs het gaat en ook niet om welke bedragen. Hij wil deze verenigingen dit keer niet te beschadigen terwijl deze informatie 2 jaar geleden nog wel openlijk werd gepubliceerd.

Geheimhouding is vreemd

Commissielid Jan Stoop merkte op dat deze geheimhouding wat vreemd is. “Deze clubs hebben een algemene ledenvergadering waarin deze informatie wel openbaar is. En in het verleden werd in vergelijkbare gevallen niet moeilijk gedaan over de identiteit. Zoals bij voetbalclub Willem II en fitnessbedrijf Ooms.” Sportwethouder Kokke herhaalde dat de gemeente Tilburg zich aan de huurafspraken houdt zoals in juni 2015 zijn vastgelegd.

Wethouder zou rapporteren

Maar volgens raadslid Jeroen van Dijk komt Kokke zijn afspraak met de gemeenteraad niet na. “Hij zou ons om de twee maanden op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Er blijkt nu een mediation traject te zijn gestart om een conflict tussen de gemeente en één of meer sportclubs op te lossen. Maar wij weten niet over welk conflict het gaat.”

Waarom is mediation nodig

Tijdens de vergadering werd niet duidelijk waarom mediation nodig is en waar het nou om gaat. Ook deze informatie moet schijnbaar geheim blijven. Dit debat roept de vraag op of geheimhouding de clubs en de lokale politiek niet meer schaadt dan openheid van zaken.

Volg @Allesportzaken ook op twitter!