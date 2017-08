Deventer trad terecht op tegen vv IJsselstreek

In de kantine van vv IJsselstreek werden in 2016 drie feesten gehouden. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) protesteerde hiertegen omdat er op een sportclub zoals vv IJsselstreek geen commerciële feesten mogen worden gehouden.

De gemeente Deventer mocht handhavend optreden tegen de ‘Hollandse Avonden’ van vv IJsselstreek. Dat is door de rechtbank van Zwolle bepaald.

Geen openbaar karakter

“Er is niets mis mee om een avondje te organiseren voor vrijwilligers maar dat moet geen openbaar karakter krijgen.” Dit stelde een ambtenaar van de gemeente Deventer begin juli tijdens een zitting voor de rechtbank in Zwolle.

In strijd met de APV

“En de Hollandse Avonden hadden dus wel een openbaar karakter”, zo constateerde een toezichthouder. Hij kocht bij een snackbar twee kaartjes voor zo’n avond en constateerde vervolgens dat er op het feest alcohol werd verkocht. Dat is in strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de voorschriften van de drank- en horecavergunning.

Dwangsom voor vv IJsselstreek

Op 24 juni en 26 augustus vorig jaar vonden er weer Hollandse Avonden plaats. De gemeente Deventer heeft de club daarop een dwangsom van 10.000 euro ineens in het vooruitzicht gesteld. Overigens is het niet tot invordering van die dwangsom gekomen. “Het is de vraag of die niet verjaard is”, zo liet de bestuursrechter tijdens de zitting weten.

Willekeur

Van de zijde van de vv IJsselstreek werd aangevoerd dat er sprake is van willekeur. Bij andere sportclubs zou namelijk niet zijn opgetreden tegen feestavonden. Dat argument werd door de rechtbank echter verworpen.

Gelijkheidsbeginsel niet geschonden

“Vaak is na een telefonische waarschuwing van de gemeente een feest niet doorgegaan en ook bij andere sportclubs zijn controles uitgevoerd. In één geval is na een handhavingsverzoek van KHN opgetreden. “Het is niet uit te sluiten dat verweerder eens een feestavond over het hoofd heeft gezien. Het de rechtbank niet gebleken dat verweerder ten nadele van eiseres het gelijkheidsbeginsel heeft geschonden”, aldus de rechter.

