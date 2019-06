Tennispark Loosbroek door BenW Bernheze afgeblazen

De gemeente Bernheze waagt zich op 13 juni as. aan de discussie over Tennispark Loosbroek. De raadscommissie voor ‘Bestuur en strategie’ zal dit beladen dossier op die datum bespreken.

Het dossier Tennispark Loosbroek viel onder de commissie voor Ruimtelijke Zaken. Maar het dossier is een majeur onderwerp over sport en geld en is daarom overgeheveld.

Kiezersbedrog sportwethouder

Vorige maand besloot BenW van Bernheze om af te zien van de aanleg van het Tennispark Loosbroek. Volgens het college is uit onderzoek gebleken dat een tennispark in Loosbroek niet haalbaar is.

De bewoners van het dorp reageerden daar vervolgens furieus op. Zij spreken over kiezersbedrog omdat alle partijen bij de verkiezingen in 2018 vóór het tennispark waren. Ook de ‘Werkgroep tennisclub’ is woedend en noemt het handelen van sportwethouder Rien Wijdeven ‘onbeschoft’.

Donderslag

Het college vindt de investering in een Tennispark Loosbroek financieel onverantwoord. “De tennissport kampt met afnemende interesse en steeds minder spelers. Het is onzeker of het minimaal benodigde aantal leden voor een tennisvereniging in Loosbroek wel haalbaar is.”

“Dit besluit komt als een donderslag bij heldere hemel”, stelt Gert-Jan van Heck, voorzitter van de werkgroep tennis in Loosbroek. “Wij praten al driekwart jaar met Wijdeven over alternatieve plannen en waren eruit, op 20.000 euro na. En dan nu dit besluit op basis van argumenten die we tien jaar geleden al afgetikt hadden.”

Tennispark Loosbroek te grote investering

De gemeenteraad stond altijd achter de plannen voor een tennispark. “Maar de investering in een tennispark is te groot en past niet binnen het budget”, schrijft het college. “Wij hebben de belangen van alle betrokkenen meegewogen en een rationele afweging gemaakt.”

Daar lieten de inwoners het niet bij zitten. Zij hielden eind mei een eerste actie bij de raadsvergadering in het gemeentehuis. Tijdens de commissievergadering op 13 juni as. zullen de betrokkenen zeker weer van zich laten horen als insprekers.

