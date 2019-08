Tekorten gemeenten door uitvoering van de SPUK

Gemeenten hebben het lastig met de uitkeringen voor sportaccommodaties. Die zorgen voor extra werk vanwege onduidelijkheid en overvraging. Hierdoor zullen bij gemeenten waarschijnlijk tekorten gaan ontstaan.

veel verwarring De uitvoering van de SPUK is voor gemeenten veel tijdrovender dan verwacht. Er is bovendien nog steedsover wat nou wel en wat nou niet onder de regeling valt.

Tekorten door onvolledig vergoeding

“De Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) vervangt het recht op btw-aftrek. En de uitkering zou elk nadeel moeten vergoeden”, stelt Ben Mulder van Caraad Belastingadviseurs. Maar de overheid heeft een maximum ingesteld dat al ruim overvraagd is.

“Voor 1 juni dienden 346 gemeenten voor 228 miljoen euro aanvragen in terwijl maar 152 miljoen beschikbaar is. Mulder voorspelt dat de overheid de tekorten waarschijnlijk niet volledig zal gaan vergoeden. “Alleen het rijk profiteert dus eigenlijk van het verval van de btw-plicht.”

Weg voordeel

Behalve de SPUK bestaat er ook een BOSA-regeling. Maar die is niet voor gemeenten maar voor stichtingen en verenigingen. Beide regelingen werden door het rijk ingesteld na een uitspraak van het Europees Hof. De btw-heffing was volgens Mulder voordelig voor niet-winst beogende instellingen, maar dat voordeel is dus vervallen.

Net als voor de SPUK komen alleen kosten met btw in aanmerking voor vergoeding. Maar de BOSA dekt niet al het nadeel omdat de scope beperkter is. “Veel zwembaden hebben hoge exploitatie- en personeelskosten die niet alle onder die regeling vallen. Zwembaden werken vaak met tijdelijke krachten en lopen daardoor tegen een nadeel aan”, zegt Mulder.

Veel verwarring

Er is verwarring over wat wel en wat niet onder de SPUK en de BOSA vallen. Sommige exploitanten voldoen niet aan de voorwaarden van de SPUK. En de BOSA is voor velen van hen te beperkt. Mulder: “Dat kan leiden tot duurdere zwembadkaartjes en het uitstel van onderhoud. Maar net zo goed tot een claim op gemeenten om hun bijdrage voor de exploitatie te verhogen.”

Tekorten en extra kosten

Gemeenten die niet goed opletten lopen dus het risico op tekorten en extra kosten. Zoals bijvoorbeeld voor een zwembad dat onverwachts de btw-kosten vergoed wil hebben. Het wrange is dat alleen het rijk profiteert van het wegvallen van de btw-plicht. De gemeenten en exploitanten hebben nu het nadeel en er is maar één partij die een voordeel heeft.

