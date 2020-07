Tekort van vijf ton dreigt voor SportUtrecht

De Stichting SportUtrecht moet stappen nemen om in 2020 een tekort van vijf ton te voorkomen. De opstelling van de begroting is namelijk niet helemaal goed gegaan. De stichting hoopt door te bezuinigen op een tekort van rond de 100.000 euro uit te komen.

Bij SportUtrecht draait alles om top- en georganiseerde sport. Maar ook om een goed sportklimaat in alle wijken en het betrekken van kwetsbare inwoners.

Tekort van 5 ton

De stichting krijgt elk jaar zo’n 3,2 miljoen euro subsidie van de gemeente om haar taken uit te voeren. Maar dit jaar gaat het financieel wat minder goed en dreigt een tekort van 5 ton. Dat zag SportUtrecht begin juni ook al aankomen en besloot om maatregelen te nemen.

Directeur Ronald Hennekes: “Wij zagen dat er minder binnen kwam en dat wij hier en daar meer uitgaven. In het meest zwarte scenario zou dat een fors tekort opleveren. Daarom zijn we snel aan de slag gegaan om dat te voorkomen.”

Meer personeelskosten

“Het tekort dat nu dreigt komt met name door meer personeelskosten”, zo laat de gemeente weten. “Het tekort is maar voor een klein deel het gevolg van de coronacrisis. De gemeente vindt een eventueel tekort van vijf ton in elk geval ‘niet acceptabel’.

Door op tijd maatregelen te nemen komen de doelen van SportUtrecht niet in gevaar”, stelt Hennekes. “We hadden financieel gelukkig wel wat speling. En door snel te handelen zal het netto niet veel effect hebben op wat we dit jaar willen doen.

Continuïteit niet in gevaar

SportUtrecht werkt nu aan verbetering van de bedrijfsvoering. Later dit jaar komt de stichting met een aangepaste begroting en plan met activiteiten. Deze vormt dan weer de basis voor de afspraken met Utrecht over subsidie. De gemeente heeft ook laat weten dat de continuïteit van SportUtrecht niet in gevaar komt.

