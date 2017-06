Vv Gloria-UC Baarle-Nassau komt een ton tekort

Sportwethouder Jan van Cranenbroek van de gemeente Baarle-Nassau zoekt een uitweg voor de financiële problemen van voetbalclub Gloria-UC. De fusieclub kampt met een geschat tekort van 80.000 à 90.000 euro.

Het tekort bij Gloria-UC is ontstaan doordat de uitbouw van het clubhuis voor de fusie, veel duurder is uitgevallen dan was begroot.

Overleg met de gemeente

In mei 2017 heeft de voetbalclub de leden geïnformeerd over de geldproblemen. En intussen wordt er overleg gevoerd met de sportwethouder om een oplossing te vinden, zo werd op 13 juni jl. duidelijk in de raadsvergadering.

Contributie 20 euro hoger

De club probeert de exploitatie op orde te krijgen met maatregelen zoals de verhoging van de contributie met 20 euro en het afschaffen van de vrijwilligersvergoeding. “Die voorstellen worden nu door de gemeente beoordeeld”, zo maakte Van Cranenbroek bekend.

Lening van de gemeente

Maar daarmee is het tekort nog niet weggepoetst. Raadslid Jan van Tilburg zinspeelde op een lening die de gemeente Baarle-Nassau aan de club zou kunnen verstrekken. Dat verzoek zou volgens hem ook al door de club zijn gedaan. Wethouder Van Cranenbroek wilde dat echter bevestigen noch ontkennen.

Geen toezeggingen door Baarle-Nassau

De wethouder was meer dan 18 jaar penningmeester van Gloria-UC. Hij gaf echter aan dat door de gemeente nooit toezeggingen zijn gedaan om in geval van nood financieel bij te springen. Wel heeft de gemeente 5.000 euro verstrekt als opstartgeld voor de fusie. Later kwam daar een lening van 16.000 euro bovenop om de fusie vlot te trekken.

Hockeyclub Baarle

Van Cranenbroek moet zich tevens buigen over de vraag of Hockeyclub Baarle naar de velden in Ulicoten kan verhuizen. De club speelt nu tijdelijk bij de tennisclub en zoekt al een tijdje onderdak elders. Van Cranenbroek ontkende dat een verhuizing van de hockeyclub aan de orde is. “De eerste optie is dat de club een veld krijgt bij het tenniscomplex.”

