Tegenprestatie voor bijstandsuitkering goed ontvangen

Uit onderzoek dat Rotterdam heeft laten uitvoeren, blijkt dat het vragen van een tegenprestatie voor een bijstandsuitkering, in de vorm van meer uren vrijwilligerswerk, door iedereen goed wordt ontvangen.

Waar zo’n 12.000 werkzoekenden anders thuis zouden zitten, leveren zij nu een tegenprestatie. Zij lossen actief hun problemen op en dragen bij aan hun wijk of straat.

Tegenprestatie bevalt goed

Bijna 75% van de Rotterdammers staat achter het beleid om een tegenprestatie te vragen. Zij vinden het goed dat mensen met een bijstandsuitkering iets terug doen.

Maar ook degenen die de prestatie leveren zijn positief. Zo’n 80% van hen voelt zich zelfverzekerder en meer gewaardeerd. Zij hebben meer sociaal contact, besteden hun tijd zinvol en leren ook nieuwe dingen.

Trots op hun prestatie

Wethouder Maarten Struijvenberg van werkgelegenheid en economie: “Bijna alle mensen die een tegenprestatie leveren zijn trots op het werk dat zij doen. En het kost Rotterdam geld om deze mensen nu te begeleiden. Maar dat wordt dubbel terugverdient in de vorm van uren vrijwilligerswerk en mantelzorg.

600 werkzoekenden

Aan deze test namen zo’n 100 vrijwilligersorganisaties deel en 600 werkzoekenden met een bijstandsuitkering. Er werden alleen werkzoekenden benaderd in wijken waar de tegenprestatie al een tijdje is ingevoerd.

Naar alle 42 wijken

In Rotterdam hebben ongeveer 20.000 mensen al zo’n grote afstand tot de arbeidsmarkt dat zij weinig kans maken op betaald werk. De gemeente heeft met 12.000 van hen afspraken gemaakt over een tegenprestatie. Dit beleid is nu in 36 wijken in de stad ingevoerd en zal in 2018 naar alle 42 wijken worden uitgebreid.

Vrijwilligerswerk voor sportclubs

Werkzoekenden kunnen zelf een activiteit kiezen die hen voor maximaal 20 uur per week past. Vaak is dat vrijwilligerswerk zoals op een sportclub of mantelzorg. Een activeringscoach van de gemeente kijkt vervolgens naar hun capaciteiten en bepaalt samen met hen hoe zij zich kunnen inzetten.

