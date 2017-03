Team Breda beschrijft de sportvisie van Breda tot 2030

BenW van Breda beschrijft in de sportvisie ‘Team Breda‘ haar ambities tot 2030. Die wil de stad samen met de inwoners en sportclubs gaan realiseren. Er moet ruimte komen voor topsport, talentontwikkeling en een sportleerbedrijf. Maar ook voor bewegen in de openbare ruimte en de zorg voor vitale sportclubs.

De blik van Team Breda reikt tot 2030. Zo’n lange periode biedt continuïteit en zorgt voor doelen die ook echt kunnen bereikt.

Sportplafond ontdekken

Sportwethouder Paul de Beer: “Bewegen laat mensen op veel gebieden profiteren en sport en bewegen bieden grote kansen. Want een sportieve stad bruist, inspireert en zorgt voor sociale cohesie, zodat iedereen zijn of haar sportplafond kan ontdekken. Team Breda wil dat samen met de sportclubs realiseren.”

Breda zoekt talentonwikkeling

Team Breda wil meer ruimte voor topsport en de ontwikkeling van talent. De stad wil zich ook meer door ontwikkelen als talentenstad. Breda wil graag een Topsportcentrum dat de schakel vormt tussen talenten, bonden, lokale organisaties en het onderwijs.

Sportleerbedrijf

Een sportleerbedrijf moet het draaipunt worden van inwoners en sport, onderwijs, clubs en de organisatoren van sportevenementen. In dit leerbedrijf krijgen studenten een leer- en werkplek in een sportsituatie. Zo wordt, naast een gedegen opleiding voor hen, meerwaarde gerealiseerd bij de organisaties waarvoor ze werken.

Vitale sportverenigingen

De clubs spelen een grote rol in Team Breda en vitale sportverenigingen zijn dan zelfs een voorwaarde. Veel clubs zoeken bij de gemeente steun om de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. De gemeente vormt de spil tussen de clubs, de adviseurs en partijen zoals het bedrijfsleven. Team Breda wil de clubs zo goed mogelijk faciliteren.

Gesprekken met inwoners

In de aanloop naar Team Breda zijn met inwoners en organisaties al vele gesprekken gevoerd over de sport. Deze vormen tevens de basis voor het uitvoeringsprogramma 2017-2022. De commissie Maatschappij bespreekt de sportvisie op 22 maart as. waarna de gemeenteraad op 6 april een besluit neemt.

