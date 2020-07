Te weinig veldcapaciteit bij veel Utrechtse sportclubs

De nood is hoog bij veel Utrechtse sportclubs. Ze hebben genoeg leden en vaak zelfs een wachtlijst. Maar zij hebben te weinig veldcapaciteit. Zo ook VVJ in Overvecht.

Als de gemeente één van de velden bij VVJ zou ombouwen tot kunstgrasveld, dan zouden de problemen al opgelost zijn. Maar Utrecht geeft niet thuis want het geld is op.

Te weinig veldcapaciteit

Moes Çakir van VVJ wil al heel lang een kunstgrasveld en is de wanhoop nabij. De club doet goed werk door kinderen in probleemwijk Overvecht aan het sporten te krijgen. Maar de wachtlijst is lang en er is te weinig veldcapaciteit.

“Zeker 63 kinderen meer, willen ook tegen een bal trappen. Maar die kunnen we op dit moment niet kwijt. Daarom willen we graag meer capaciteit via een kunstgrasveld.”

De club heeft twee natuurgrasvelden en een kunstgras trainingsveld dat versleten is. Maar dat durft Çakir de gemeente al helemaal niet te vragen. “Een nieuw kunstgrasveld is niet aan de orde”, stelt de gemeente. “Wij zijn niet aan de beurt.”

Een extra kunstgrasveld

Zodra het regent kun je bij VVJ niet op echt gras trainen. Dan is de trainingscapaciteit gelijk 50% minder. “Met een extra kunstgrasveld zou dat probleem opgelost zijn”, zegt Çakir.

“Wij komen door de week bij de trainingen velden tekort.” En de KNVB haalde eind november 2019 twee Utrechtse probleemclubs uit de competities. Die clubs lopen nu leeg naar andere clubs in de stad.

Herkenbaar beeld

Raadslid Sander van Waveren herkent het probleem van VVJ. “Het is een herkenbaar beeld, we zien veel clubs die tegen de grenzen aanlopen.”

“De coalitie heeft de afgelopen jaar twee miljoen euro wegbezuinigd. Dat geld was o.a. bedoeld voor de uitbreiding of vervanging van bijvoorbeeld kunstgrasvelden.”

Het CDA van Van Waveren zou wel willen investeren in de amateursport. Maar hij zit in de oppositie. Verantwoordelijk wethouder Maarten van Ooijen wilde niet reageren op vragen van RTV Utrecht.

