Tariefdifferentiatie OZB voor sportclubs in Den Helder?

De OZB voor instellingen zoals sportaccommodaties kan omlaag. Gemeenten kunnen hiervoor sinds 1 januari namelijk tariefdifferentiatie toepassen. De VVD in Den Helder dient hiervoor op 6 mei in de gemeenteraad een voorstel in.

Raadslid Rogier Bruin: “Sportverenigingen worden voor de OZB als bedrijf gezien. Zij betalen naar verhouding twee tot drie keer zoveel als eigenaren van woningen betalen.”

Sportclubs voor de OZB ‘bedrijven’

Nu nog beschouwt de gemeente Den Helder de gebouwen van sportclubs voor de OZB als niet-woningen (lees: bedrijven). De lokale VVD wil dat de gemeente gebouwen van sportverenigingen en andere vrijwilligersorganisaties voor de OZB als woningen beschouwt. Dat kan bij een beetje sportclub zo duizenden euro’s schelen.

Tariefdifferentiatie kan sinds 1 januari

“Gemeente kunnen dit pas sinds 2019 doen”, licht Bruin het voorstel toe. “Na een wetswijziging die 1 januari 2019 in werking is getreden, kunnen gemeenten voor de OZB een tariefdifferentiatie toepassen.

Deze wijziging van de gemeentewet maakt deel uit van het Belastingplan 2019. Gemeenten kun hierdoor beter tegemoet komen aan alle verenigingen en sociaal belang behartigende instellingen.

Zij kunnen nu de organisaties die gebouwen voor een niet-commercieel doel gebruiken, helpen door de OZB aan te passen.”

Per definitie geen winstoogmerk

Het is van belang dat er sprake is van organisaties van vrijwilligers met een maatschappelijke en sociale functie. Deze hebben namelijk per definitie geen winstoogmerk. Daarom vindt de VVD in Den Helder het niet gepast dat deze hetzelfde OZB-tarief moeten betalen als bedrijven.

Sportdeelname niet duurder maken

Bij veel sportclubs daalt het aantal leden. Daardoor staat de begroting vaak behoorlijk onder druk en besluiten besturen de contributie te verhogen.

“Het kan zelfs voorkomen dat clubs de sportdeelname duurder moeten maken. Minder lasten in de vorm van een lagere OZB kan de clubs dus flink helpen”, zo stelt de VVD-fractie. De partij gaat daarom het college van BenW van Den Helder vragen om de tariefdifferentiatie toe te passen.

