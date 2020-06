Taakstelling sportclubs Emmen na de zomer besproken

De gemeente Emmen gaat na de zomer met de sportclubs praten over een taakstelling. Dit kondigde wethouder René van der Weide op 26 juni aan tijdens de behandeling van de kadernota 2021.

“Wij gaan kijken wat de gesprekken met de clubs opleveren.” Maar het schrappen van de bezuiniging is volgens de sportwethouder niet aan de orde.

Twee ton taakstelling

In deze nota staat dat de gemeente Emmen 12 miljoen euro moet bezuinigen. Voor de sportclubs is in de stukken een taakstelling van twee ton opgenomen. Dit bedrag zou de gemeente kunnen halen door de tarieven voor de sportvoorzieningen met 10 procent te verhogen.

Dat de sportclubs in Emmen niet op een taakstelling zitten te wachten, is helder. Maar de faciliteiten voor de sport in Emmen zijn verre van kostendekkend. Vandaar dat de gemeente aanstuurt op een grotere eigen bijdrage van de clubs.

Taken overnemen

Van der Weide: “Ik wil met de clubs graag kijken naar mogelijke alternatieven. Dan zou je kunnen denken aan het overnemen van taken die de clubs nu niet zelf uitvoeren. Maar ook aan minder beheer, zoals schoonmaak van de accommodatie. Wij gaan eens kijken wat die gesprekken opleveren.” Maar het schrappen van de geplande bezuiniging voor de clubs is volgens de wethouder niet aan de orde.

