Edam-Volendam omarmt Swim2Play schoolzwemmen

In september 2019 stapte de gemeente Edam-Volendam met het schoolzwemmen over naar Swim2Play. De gemeente zocht meer zwemveiligheid en een betere verdeling van het schoolzwemmen.

De overstap blijkt een groot succes te zijn. Edam-Volendam heeft nu een 100% dekking van het schoolzwemmen bereikt.

Toename verdrinking

Edam-Volendam biedt schoolzwemmen het hele jaar door aan vaste leerjaren aan. Maar de afgelopen jaren bleek vernieuwing van het schoolzwemmen nodig. De gemiddelde leeftijd waarop kinderen hun diploma’s halen ligt ruim een jaar lager dan vroeger. Alleen gaan kinderen daarna minder vaak zwemmen waardoor de zwemveiligheid afneemt.

En helaas neemt het aantal (bijna) verdrinkingsgevallen weer toe. Het aantal ingrepen van de reddingsbrigade pleit voor het verplicht herinvoeren van schoolzwemmen. Het schoolzwemmen neemt veel tijd in beslag dus werd het voor Edam-Volendam tijd voor verandering.

Eigen tempo in Swim2Play

Het zwembad van Meppel lanceerde Swim2Play in 2012. Een toenemend aantal gemeenten werkt sindsdien met deze opzet. En met goede resultaten. Kinderen maken spelenderwijs en in hun eigen tempo kennis met activiteiten in en rond het water. Het doel is om hen blijvend zwemveilig te houden.

De goede resultaten waren voor Edam-Volendam reden om hier eens naar te kijken. René Dekker van Swim2Play maakt hen en de scholen al enthousiast en de keuze was gemaakt. Om de implementatie goed te laten verlopen, is het personeel deskundig opgeleid voor deze nieuwe manier van lesgeven.

Zwemveiligheid

Sinds de invoering van Swim2Play doen ook de scholen uit Zeevang mee. Alle scholen in Edam en een groot deel van de scholen uit Volendam is ook overgestapt. Het ‘nieuwe’ schoolzwemmen is zo goed ontvangen, dat vermoedelijk al in enkele jaren alle scholen zullen deelnemen.

Swin2play is ook al door schooldirecties in andere gemeenten positief ontvangen. Het gevolg is dat deze het schoolzwemmen zelfs opnieuw zouden kunnen invoeren. En dat zou de zwemveiligheid in de regio natuurlijk zeer ten goede komen.

