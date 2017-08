Subsidieverordening onduidelijk voor clubs Etten-Leur

De aangepaste subsidieverordening van de gemeente Etten-Leur laat wat duidelijkheid en begrip betreft, te wensen over. Dat bleek op 28 augustus tijdens de gemeenteraadsvergadering waarin meerdere clubs hun zegje kwamen doen.

De nieuwe subsidieverordening van de gemeente Etten-Leur is nog niet voor alle sportclubs in de gemeente even duidelijk.

Betreurenswaardig

Penningmeester Ron Hofman van voetbalvereniging DSE is teleurgesteld. Hij vond het “betreurenswaardig dat sportclubs die hun zaakjes financieel goed op orde hebben, niet in aanmerking komen voor subsidie. Wij worden zo eigenlijk gestraft omdat wij onze zaakjes goed voor elkaar hebben”, zo stelde hij.

Subsidie aanvragen heeft geen zin

“Bij het invullen van het subsidie-formulier voor DSE worden veel vragen gesteld over het huishoudboekje. Toen werd het al snel duidelijk dat subsidie aanvragen voor ons helemaal geen zin had.”

Jeugdsubsidie ineens afgeschaft

Wat Hofman ook steekt is dat de jeugdsubsidie voor sportclubs van het ene op het ander jaar helemaal is afgeschaft. “Jaarlijks werd per jeugdlid een bepaald bedrag toegekend maar die is abrupt afgeschaft. Hofman vraagt zich af waarom dat niet in een paar jaar kon worden afgebouwd. Dat had clubs de kans gegeven om daar op in te spelen.”

Wel of geen spaarpot

De clubs en de raadsleden wilden graag weten in hoeverre verenigingen een spaarpot mogen hebben. En of zo’n spaarpot het verlenen van subsidie ook kan beïnvloeden. Volgens Astrid Adriaansen, medewerker samenleving bij de gemeente, verschilt dat per club.

Groot onderhoud

“Sportverenigingen hebben een spaarpot nodig voor groot onderhoud dus mag een bestemmingsreserves worden aangehouden. Maar als het geld maar op de bank staat zonder dat er iets mee gebeurt, dan kan er gekort worden op subsidie. Het is zeker niet zo dat de gemeente nu alles al via deze subsidieverordening wil dichttimmeren. Wij gaan er daarom graag met de clubs over in gesprek.”

