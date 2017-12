Sportclubs in Leiden laten subsidieronde schieten

Zes initiatieven en twee sportclubs krijgen subsidie om inwoners van Leiden meer te laten bewegen. De plannen worden uitgevoerd m.b.v. de subsidieregeling Sportstimulering die begin 2017 is gestart. Er gaan ook drie basisscholen van start met een bundeling van krachten.

Met de subsidie kunnen de drie scholen vier dagen per week sporten aanbieden. I nwoners van Leiden kunnen ook kennis maken met de schermsport bij s chermvereniging AEW.

Life goals

Maar ook de stichting Life Goals ontvangt subsidie voor het plan om meer sportaanbod beschikbaar te stellen aan kwetsbare mensen. Sportwethouder Paul Dirkse: “Ik ben blij met de plannen van deze ronde, maar er is natuurlijk meer mogelijk.”

“Er zijn namelijk relatief weinig aanvragen binnen gekomen van sportclubs”, zo stelt Dirkse. “Ik zou het dus fijn vinden als die er in de derde ronde wel in ruime mate bij zitten.”

Stimuleren van sport en bewegen

De gemeente Leiden wil dat meer inwoners gaan bewegen en sporten. Om dat voor elkaar te krijgen, is in 2017 de subsidieregeling Sportstimulering gestart. Via deze regeling is voor dit jaar en 2018 in totaal 500.000 euro beschikbaar.

24 aanvragen

In de ronde die nu is afgesloten, kon iedereen met een goed plan tot 1 oktober 2017 een plan indienen. Een externe commissie heeft alle plannen beoordeeld en de gemeente daarover advies gegeven. In deze tweede ronde zijn 24 aanvragen ingediend waarvan er 19 zijn beoordeeld omdat die aan de criteria voldeden.

Derde ronde van start

Na de toekenning van de subsidies in ronde twee, is het startschot voor ronde drie alweer gegeven. De plannen voor deze ronde moeten voor 1 april 2018 ingediend zijn. Op de website van de gemeente staan zowel informatie over de regeling als de voorwaarden voor deelname.

Follow @Allesportzaken