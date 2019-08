Subsidieregeling sportstimulering in Leiden aangepast

De stad Leiden zet de subsidieregeling sportstimulering voort maar wel in een nieuwe vorm. Tot en met 2023 zal Leiden elk jaar in één ronde 50.000 euro beschikbaar stellen.

Ideeën voor de ronde in 2019 moeten voor 1 oktober zijn ingediend. Maar let goed op want voor de rondes in 2020 t/m 2023 ligt de deadline elk jaar op 1 april.

Geld subsidieregeling bleef liggen

Met de regeling wil de gemeente meer Leidenaren aan het bewegen en sporten zien te krijgen. Bij de opzet van het fonds in 2017 verdeelde de gemeente nog 250.000 euro per jaar, verdeeld over twee rondes.

Er werden elke keer echter niet passende aanvragen gedaan waardoor het geld bleef liggen. Daarom is nu besloten de regeling wel voort te zetten, maar in andere vorm.

Spelregels subsidieregeling

De nieuwe spelregels voor de subsidieregeling zijn o.a.:

– de aanvraag moet betrekking hebben op vernieuwing van het sportaanbod. De gemeente Leiden zal geen aanvragen voor al lopende projecten honoreren;

– de subsidieregeling is bedoeld voor het vergroten van de maatschappelijke rol van sportclubs;

– Leiden gaat uit van cofinanciering. Dat betekent dat de gemeente nooit alle kosten van een project betaalt;

– de aanvrager moet zelf minimaal een derde van de kosten van een project bijdragen;

– een aanvrager kan ook bij andere fondsen subsidie aanvragen, sponsors regelen of een bijdrage van deelnemers vragen;

– een aanvrager mag met de verleende subsidie geen winst maken en

– de aanvrager heeft geen betalingsachterstand bij de gemeente.

Meer informatie subsidieregeling

Op de website van de gemeente Leiden staat meer informatie over de regeling. Hierop staan ook de voorwaarden waaraan elke aanvraag moet voldoen. Een externe commissie zal de gemeente uiteindelijk per aanvraag een advies geven.

