Subsidieregeling jeugd lokt Eper jeugd naar de sportclub

BenW van de gemeente Epe wil kinderen tussen de 5 en 17 jaar via de subsidieregeling jeugd lid laten worden van een sportvereniging. Elk kind in de gemeente kan 100 euro per jaar ontvangen als het zich inschrijft.

Epe wil de jeugd stimuleren om zich ook sportief te ontwikkelen. Maar de hoogte van de contributie is vaak een drempel om lid te worden dus komt de gemeente hen tegemoet.

100 euro per jaar

Epe wil de drempel verlagen door 100 euro te geven als kinderen minstens 6 maanden lid blijven van een sportclub. Een ander doel van deze subsidieregeling jeugd is om het verenigingsleven in Epe te versterken.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, geldt straks ook een aantal voorwaarden voor leeftijd en woonplaats. Deze en andere voorwaarden staan in de Subsidieregeling jeugd.

Voorwaarden subsidieregeling jeugd

De gemeente kan tot twee jaar na de datum van de aanvraag, controleren of aan de voorwaarden is voldaan. Epe behoudt zich ook het recht voor om ten onrechte ontvangen subsidie terug te vorderen.

Financieel sterkere clubs

Deze subsidieregeling treedt op 1 september 2019 in werking en loopt t/m 31 augustus 2021. Het college hoopt dat sportclubs via deze regeling meer aanmeldingen krijgen, waardoor zij financieel sterker worden. Het college hoopt na de zomervakantie te kunnen beginnen.

