Subsidieregeling sport gemeente Hengelo werkt goed

De subsidieregeling voor jeugdsport en mindervaliden in Hengelo begint vruchten af te werpen. De gemeente paste de regeling in 2018 aan en daar is door de sportclubs goed gebruik van gemaakt.

Hengelo stimuleert sportdeelname via de sportclubs. Mensen die van een club lid worden blijven namelijk langer sporten dan mensen die ongeorganiseerd sporten.

Kennismaking en ledenwerving

Hengelo stelt jaarlijks 67.500 euro subsidie beschikbaar voor sportkennismaking via de ongeveer 100 sportclubs. Veel kinderen hebben dankzij deze subsidieregeling al kennis gemaakt met sporten en sportclubs.

Via kennismakingslessen voor de jeugd, en inmiddels al zo’n 20 evenementen, hebben al vele clubs nieuwe leden binnen gekregen.

Errol Herder van omnivereniging HGV: “Het is mooi dat de gemeente ons steunt bij ledenwerving maar ook bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Hierdoor weten wij beter waar stadsgenoten behoefte aan hebben en ontstaat een beter sportaanbod.”

Dik tevreden

Ook kregen 14 clubs een bijdrage voor het opleiden of bijscholen van trainers, coaches of scheidsrechters. In totaal heeft de gemeente Hengelo bijgedragen aan een paar honderd opleidingen.

Sportwethouder Claudio Bruggink: “Ik ben dik tevreden dat er al zoveel kinderen zijn bereikt. Maar ik wil graag dat er meer kinderen maar ook mindervaliden gaan sporten. Je leert samenwerken en rekening met elkaar te houden.”

De gemeente heeft in 2018 de subsidieregeling voor jeugdsport aangepast en daar is goed gebruik van gemaakt. Het aantal aanvragen was iets minder dan het beschikbare budget. Zo’n 40 clubs kregen daarom aan het einde van 2018 nog een kleine bijdrage per jeugdlid.

Subsidie voor mindervalide sporters

In 2018 ontvingen 11 clubs subsidie voor circa 300 mindervalide sporters. Er zijn in Hengelo gelukkig steeds meer sportclubs met een aanbod voor mensen met een beperking.

Ook voor deze doelgroep geldt dat de gemeente geen subsidie meer zal verstrekken per mindervalide lid. Er zal meer worden gekeken naar de financiële behoefte van een club om mindervalide mensen mee te kunnen laten sporten.

Follow @Allesportzaken