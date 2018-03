Subsidieregeling Amstelveen AED’s en buitenkasten

De gemeente Amstelveen start een proef met een subsidieregeling voor de installatie van AED’s en buitenkasten. De gemeente stelt aan bewoners die daartoe willen overgaan, een subsidie beschikbaar.

Per jaar krijgt 1 op de 1000 inwoners in Nederland een hartstilstand. De kans om die te overleven, kan worden verhoogd als een slachtoffer binnen 6 minuten gereanimeerd wordt.

Leren reanimeren

Amstelveen organiseert dit jaar bovendien twee voorlichtingsbijeenkomsten, samen met de Ambulancedienst. Iedereen vanaf 18 jaar kan leren reanimeren en burgerhulpverlener worden door hiervoor een cursus van zo’n 4 uur te volgen.

HartslagNu

Burgerhulpverleners die al zijn opgeleid, kunnen zich aanmelden bij HartslagNu dat wordt gebruikt door de meldkamer van de ambulancedienst. De meldkamer kan u dan oproepen als iemand in uw buurt een hartstilstand krijgt.

AED’s naar buiten

Tijdens een hartstilstand is een snelle reanimatie via een AED essentieel. Maar veel AED’s hangen of staan nu binnen. Maar alleen als deze buiten hangen, kunnen zij ook 24/7 worden gebruikt. Daarom biedt Amstelveen een tegemoetkoming in de kosten.

Daarvoor moeten de AED’s aan buitenmuren worden gehangen en bij HartslagNu worden aangemeld. De meldkamer van de ambulancedienst gebruikt deze locate informatie namelijk om snel mensen op te roepen in geval van van een hartstilstand.

Subsidieregeling (sport)organisaties

Inwoners en (sport)organisaties kunnen dus subsidie aanvragen voor de aanschaf van een AED en/of buitenkast. Deze subsidie bedraagt 40% van de aanschafkosten van de AED en 75% van de aanschafkosten voor een buitenkast, tot een maximum van 1.000 euro.

Voor 31 december

De subsidie kan alleen worden aangevraagd voor AED’s en/of buitenkasten die na 1 januari van dit jaar zijn aangeschaft. De aanvragen kunnen t/m 31 december van dit jaar worden ingediend. De gemeente stelt dit jaar niet meer dan 20.000 euro ter beschikking en heeft voor de deelname voorwaarden en regels opgesteld.

