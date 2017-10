Subsidiebeleid De Wolden voor clubs onwerkbaar

Vier sportclubs in de gemeente De Wolden hebben de gemeenteraad een brandbrief gestuurd. De clubs zijn bezorgd over het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente en vrezen financiële problemen en een forse contributieverhoging.

Korfbalclub ZKC’19, badmintonclub De Slagen, zwemclub De Watersnip en volleybalclub VCZ, kunnen niet uit de voeten met het nieuwe subsidiebeleid van De Wolden.

Jaarlijks 25% minder

in een brief, ondertekend door penningmeester Dick Hein van VCZ, geven de clubs aan dat het subsidiebeleid voor clubs al een aantal jaren onder druk staat. “Jaarlijks vermindert het subsidiebedrag dat berekend wordt over het aantal jeugdleden met zo’n 25%.”

“Nog even en er wordt helemaal geen subsidie meer gegeven.” In een gesprek gaf sportwethouder Jan van ‘t Zand aan dat er geen sprake is van een bezuiniging. “De subsidie wordt alleen anders berekend. Het totale subsidiebedrag vermindert volgens de wethouder niet.”

Terug naar een werkbaar subsidiebeleid

Het lukt de clubs in De Wolden maar niet om volgens de nieuwe methode hun gebruikelijke subsidie te krijgen. Het bedrag dat de clubs krijgen wordt toch steeds lager. “Deze manier van werken is niet acceptabel.”

“Wij doen nog een laatste poging om het beleid weer werkbaar te krijgen”, aldus Hein. Om de exploitatie sluitend te houden, moeten de clubs nu andere inkomstenbronnen aanboren.

Slecht zicht

De fractie van Gemeentebelangen gaat BenW vragen stellen over het subsidiebeleid. “De fractie heeft nu slecht zicht op het nieuwe beleid”, stelt raadslid Pieter Groot. “En wij vragen ons af of meer sportclubs last hebben met het wegvallen van subsidie. De vraag is ook of het totale subsidiebedrag nog wel wordt aangewend.”

Evaluatie subsidiebeleid

Gemeentebelangen wil weten hoe de toekenning in het verleden heeft plaatsgevonden en hoe de subsidie nu wordt verdeeld. “Gelet op de brandbrief van de clubs lijkt een evaluatie van het huidige subsidiebeleid voor de sportclubs op zijn plaats.”

