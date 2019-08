Wielerweekend van Moerdijk krijgt 10.000 euro subsidie

De gemeente Moerdijk tast flink in de buidel om het Wielerweekend van Moerdijk te ondersteunen. Het evenement heeft regionale aantrekkingskracht”, onderbouwt BenW de support van meer dan 10.000 euro.

Het college kent de stichting Wielerronde Zevenbergen 7.200 euro toe. Het geld uit de pot van Moerdijk Marketing is bedoeld om activiteiten te ondersteunen die de gemeente promoten.

Substantiële bijdrage

“En daar komt nog eens 3.000 euro subsidie bij”, zegt wethouder Eef Schoneveld. Henk Hendrikx, voorzitter van de stichting is daar blij mee. “Onze begroting is een ton dus 10.000 euro is echt een grote bijdrage.”

Moerdijk wil graag meer inwoners en wil daarom positief in beeld komen. Deze inwoners zijn ook nodig om de voorzieningen in de kernen op peil te houden. De Wielerronde Zevenbergen organiseert rond de profronde tal van activiteiten.

Bauke Mollema en Marianne Vos zullen staan aan de start. Het bijprogramma bestaat onder meer uit toertochten, een dikke bandenraces, een scootmobieltocht en een race voor prominenten.

Aantrekkingskracht van Moerdijk

Het Wielerweekend van Moerdijk vindt dit jaar op 10 en 11 augustus plaats. “Met een sterk veld met beroepsrenners hebben wij altijd al veel aantrekkingskracht gehad”, stelt BenW. “Jaarlijks komen voor de ronde duizenden bezoekers uit het hele land naar onze gemeente.”

Tijdens het weekend zijn er gratis activiteiten voor jong en oud. Dat zorgt voor veel publiciteit en vestigt volgens BenW de aandacht op lokale bedrijven en verenigingen.”

150 sponsors

Omdat de gemeente het centrum van Zevenbergen aardig op de schop neemt, is de route gewijzigd. De renners starten en finishen daarom dit jaar in de Zeestraat. “Dat heeft wel veel voorbereiding gevergd maar we zijn er klaar voor”, zegt Hendrikx.

“Tijdens de crisis hadden wij flink last van een dip want het evenement is erg conjunctuurgevoelig”, stelt de voorzitter. “Maar wij hebben nu zo’n 150 sponsors. Sinds een paar jaar zit er dus weer groei in de begroting van het wielerweekend.”

