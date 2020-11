Subsidie voor sportvelden Stichtse Vecht voorgesteld

In de de komende jaren zijn een aantal sportvelden in de gemeente Stichtse Vecht aan vervanging toe. BenW wil nu subsidie voor deze sportvelden uittrekken. Na renovatie krijgen de clubs deze velden zelf in beheer.

Het college van Stichtse Vecht wil de clubs zelf verantwoordelijk maken voor het onderhoud van de velden. Maar dat gebeurt pas na de opknapbeurt van de velden.

Grote uitgave moeilijk op te vangen

De voetbalclubs in Stichtse Vecht maken zich zorgen. Zij zijn bang dat ze met hoge kosten te maken krijgen als zij hun veld(en) moeten vervangen. De gemeente is daarom met deze voetbalverenigingen over dit onderwerp gaan praten. “We begrijpen heel goed dat dit voor sportverenigingen een lastige tijd is. En een grote uitgave in een keer zoals een veldrenovatie, is door hen vaak moeilijk op te vangen.

Clubs kunnen zich financieel voorbereiden

“Met een subsidie voor sportvelden geven we verenigingen de tijd om zich financieel voor te bereiden. En zodra een sportveld met de subsidie is vervangen, kan het weer jaren mee. Het college van BenW zal het plan aan de gemeenteraad voorleggen”, zo staat op de website van de gemeente.

Zachte landing voor subsidie voor sportvelden

De verwachting is dat de raad hierover op 15 december as. een besluit neemt. “Met dit voorstel willen wij de nieuwe regeling bij de verenigingen zacht laten landen. De clubs zijn in gesprekken al op de hoogte gebracht over dit voorstel voor extra subsidie”, zo stelt de gemeente.

“We willen het geld zo goed mogelijk verdelen over alle sportverenigingen in de gemeente. Het is de bedoeling dat zij daarna zelf verantwoordelijk worden voor het onderhoud en de vervanging van hun velden.”

Follow @Allesportzaken