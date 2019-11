Sociaal Groesbeek (SG) wil na de vernieling ervan, de subsidie voor het kunstgrasveld van Achilles ’29 terug. Als het aan SG ligt gaat de gemeente de subsidie terugvorderen van de kleedkamers en het veld.

Sociaal Groesbeek vraagt BenW waarom de gemeente de subsidie niet terugvordert. “Wij hebben de subsidie verstrekt opdat de club er kan sporten, niet om de boel te vernielen.”

Groesbeek moet optreden

SG vindt dat Groesbeek in het conflict tussen de familie Derks en Achilles ’29 moet optreden. “Kan Groesbeek geen subsidie terugvorderen?” De partij wil ook weten of de gemeente bereid is om de toenmalige bestuurders ter verantwoording te roepen. “Wij zien hier voor de gemeente een rol weggelegd.”

Vaststellingsovereenkomst

SG en de VVD voeren samen de zogenoemde vaststellingsovereenkomst op. Hierin hebben Groesbeek, Achilles en de familie Derks in 2015 afspraken gemaakt over de toekomst van de club. Mede op basis van dit stuk verstrekte de gemeente subsidie voor kleedkamers en een kunstgrasveld.

Familie Derks

Achilles kreeg de subsidie en maakte deze over naar de nu failliete beheersstichting (STAA). In het bestuur van zowel de club als de STAA, zaten leden van de familie Derks. De STAA betaalde huur aan de familie Derks. De familie is, op een klein stukje na, ook eigenaar van de grond van het sportcomplex.

Wanprestatie

SG wil weten waarom de gemeente zich niet beroept op het artikel ‘wanprestatie’ uit de vaststellingsovereenkomst. De partij wil ook weten of er sprake is van “privé verrijking met overheidsgeld.” De VVD wil weten waarom er namens Groesbeek geen recht van opstal is gevestigd op het veld en de kleedkamers.

De verkeerde partij

De familie ging de huurovereenkomst niet met Achilles ’29 aan, maar met de STAA. En die is nu failliet. De familie Derks zegt daarom dat er geen huurovereenkomst met Achilles was. “Die is destijds dus met de verkeerde partij gesloten”, stelt Achilles voorzitter Pjotr van der Horst.

