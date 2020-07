Subsidieregeling stimulering sportdeelname Den Haag

Het college van Den Haag stelt voor de tweede helft van 2020 zo’n 180.000 euro beschikbaar. Dit bedrag is bestemd voor de stimulering van sportdeelname via alle Haagse sportverenigingen.

Een gevolg van de corona maatregelen is een verminderde sportdeelname in Den Haag. Om die reden biedt de stad haar clubs nu een subsidieregeling aan.

Het Rijk geeft minder geld uit dan gepland en de zorgtaken zijn naar de gemeenten overgeheveld. Daardoor zit de gemeente Den Haag met een gat van 70 miljoen euro. Maar desondanks komt de stad met een lokale bijdrage voor stimulering van de sportdeelname.

De gemeente wil clubs éénmalig een subsidie toekennen voor stimulering van de sportdeelname. Haagse verenigingen moeten hiervoor wel zelf een aanvraag indienen.

BenW denkt hierdoor inwoners van de stad weer meer aan het sporten en bewegen te krijgen. De regeling richt zich op de clubs. In Den Haag organiseren de verenigingen namelijk voor een groot deel de sportactiviteiten. “Zij organiseren en versterken daarmee de Haagse samenleving”, aldus het college.

En club kan maximaal 1.000 euro aanvragen. De hoogte van de bijdrage voor de stimulering van sportdeelname, hangt van de grootte van de vereniging af. De toekenning van een subsidie vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Bij activiteiten die clubs met het geld kunnen bekostigen, denkt de gemeente aan het houden van open dagen of clinics. Maar voor het geld kunnen clubs ook activiteiten organiseren om leden te behouden en/of te werven. De verenigingen kunnen de subsidie ook gebruiken om de vitaliteit van de club te versterken.

