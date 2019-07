Subsidie Stichting Leergeld Voorschoten gehalveerd

De gemeente Voorschoten heeft nieuw subsidiebeleid vastgesteld. Dat beleid biedt sportorganisaties o.m. de mogelijkheid om bezuinigingen aan de gebruikers door te berekenen.

GroenLinks (GL) in de gemeenteraad van Voorschoten denkt dat de contributies of de entreeprijzen kunnen gaan stijgen.

Niet buiten spel

GL vindt dat deze mogelijke lastenverhoging gezinnen met een laag inkomen niet buiten spel moet zetten. “Het beleid van de gemeente is er op gericht dat iedereen mee moet kunnen doen. Voorschoten heeft daarmee dus dan ook een verplichting om er op toe te zien dat dit mogelijk blijft.”

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld is volgens GL een belangrijk kanaal om kinderen in minder draagkrachtige gezinnen te helpen. Dankzij deze stichting kunnen deze kinderen bijvoorbeeld lid worden van een sport- of scoutingvereniging.

Subsidie gehalveerd

Uit de beantwoording van vragen bleek dat de subsidie aan Stichting Leergeld gehalveerd was tot 20.000 euro. Raadslid Johan van Rixtel stelde dit aan de orde tijdens een kort debat in de commissie Mens en Samenleving. Hij vroeg zich hardop af of deze halvering niet haaks staat op het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente.

Gemeentelijk kindpakket

De mogelijkheden binnen het kindpakket van de sociale dienst zijn wel wat verruimd. Daarmee zou de gemeente een deel van de behoefte via het kindpakket opvang maar dat is nog niet aangetoond. De stichting Leergeld bereikt bovendien ook gezinnen die niet voor het kindpakket in aanmerking komen.

Vinger aan de pols

Wethouder Nanning Mol (sociale zaken) gaf aan dat de Stichting Leergeld middelen te kort zou kunnen komen. Hij zegde toe te bekijken hoe de gemeente daar iets aan kan doen als dat het geval mocht zijn.

GL gaat hiervoor de vinger aan de pols houden en volgen of dit ook echt gebeurt. Hoewel de partij liever een harde toezegging had gehad, is GL wel blij met de toezegging van de wethouder.

Follow @Allesportzaken