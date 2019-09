Open Club Roggel wacht 330.000 euro van Leudal

De gemeente Leudal wil ruim 3 ton investeren in sportpark de Mössehook in Roggel. Op het complex van de Open Club Roggel zijn vele clubs actief. Als de raad akkoord gaat neemt de gemeente het sportpark flink op de schop.

De Open Club Roggel is een verband van tien clubs. Naast de tennis- en de voetbalclub zijn er ook een paar handboogverenigingen en schutterijen te vinden.

Zes is al te krap

Sv Roggel heeft nu nog zes kleedlokalen. Maar dat aantal is vaak te krap door de snelle groei van het meisjesvoetbal. De meisjes in Roggel maken nu nog gebruik van de ruimte voor de scheidsrechters. Daar moeten zeven tot acht meiden na de training of wedstrijd één enkele douche delen.

Het bestuur van Leudal vindt die situatie echt ongewenst. Daarom heeft het met de club afgesproken dat er twee kleedlokalen bij zullen komen. De partijen delen de 150.000 euro die de bouw van deze lokalen gaat kosten.

Wimbledonck

Ook zijn meerdere banen van tv Wimbledonck aan renovatie toe. Als de gemeenteraad akkoord gaat kan ook deze club op een bijdrage van de gemeente rekenen. Vanwege de ontwikkeling van het ledenbestand zal de club één baan afsluiten en er twee gaan renoveren. Die operatie gaat ongeveer 60.000 euro kosten.

Verlichting

“De verlichting op het sportpark is afgeschreven. Deze voldoet nu ook niet meer aan de normen van de KNVB en de KNLTB“, zo schrijft de gemeente Leudal. “Het is de bedoeling dat de gemeente de huidige verlichting door LED-verlichting vervangt. Maar Leudal wil ook het nu nog onverlichte evenemententerrein met LED gaan uitrusten. De totale investering van de overgang naar LED gaat circa 2 ton kosten.

