Beekdaelen legt sportkantines strengere regels op

Sportkantines in de gemeente Beekdaelen mogen op termijn geen feesten meer geven voor mensen van buiten de club. De gemeente wil zo de concurrentie met commerciële horeca beperken.

Sportclubs in Beekdaelen mogen in hun kantine dus geen feesten meer houden voor niet-leden. Dit staat in een voorstel dat de gemeenteraad eind juni zal bespreken.

Tijd om aan te passen

Het nieuwe beleid voor de ‘paracommercie’ moet over anderhalf jaar ingaan. Sportclubs hebben zo ruim de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe regels. Tot die tijd zijn nog de soepele regels van kracht van de voormalige gemeenten Nuth, Schinnen en Onderbanken.

Oneigenlijke concurrentie

De gemeente Beekdaelen wil de oneigenlijke concurrentie door gesubsidieerde organisaties beperken. De gemeente doet dit op aandringen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). KHN regiomanager Christiaan Fijen was bang dat veel horecazaken door deze concurrentie het loodje zouden leggen.

In eerdere voorstellen voor nieuwe regels kregen clubs volgens hem nog te veel ruimte om toch feesten te organiseren. Hierdoor zou de lokale horeca steeds het nakijken hebben gehad.

Ruime openingstijden Beekdaelen

Fijen is blij met het voorgestelde verbod maar heeft hij nog moeite met de ruime openingstijden van de clubs. Die mogen nu namelijk tot middernacht openblijven. En culturele organisaties mogen dat in het weekend zelfs nog een uur langer. Het is interessant om te volgen of KHN deze regels ook bij gemeenten elders in Limburg ingevoerd krijgt.

