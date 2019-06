Amsterdam steunt sportende jongeren met beperking

Het college van B&W ondersteunt het Friendship Sports Centre in Amsterdam-Noord met een bijdrage van 250.000 euro per jaar, zodat kinderen en jongeren met een beperking kunnen blijven sporten.

“Het Friendship Sports Centre is voor Amsterdam van onschatbare waarde. Daarom komt de stad tegemoet aan het verzoek voor een bijdrage”, zegt sportwethouder Simone Kukenheim.

Veilige omgeving

Het Friendship Sports Centre is een uniek sportcomplex in Amsterdam-Noord. Het complex is een veilige omgeving voor jongeren met een beperking en volledig uitgerust voor deze kinderen. Het sportcomplex biedt ook dagbesteding aan voor gehandicapte jongvolwassenen.

De hoofdgebruiker van het centrum is de sportclub Only Friends. Dit is een omni-sportvereniging met bijna 800 leden die 25 sporten aanbiedt.

Dankbaar voor de steun

Initiatiefnemer is Dennis Gebbink realiseerde het centrum samen met het Ronald McDonald Kinderfonds en vele sponsors. Het centrum heeft een zwembad, sporthal, voetbalveld, atletiekbaan, diverse sportruimtes, kleedvoorzieningen, kantoorfaciliteiten en een kantine.

Directeur Etienne Spee: “Wij zijn zeer dankbaar voor de financiële steun. En met deze subsidie laat de stad Amsterdam zien dat mensen met een beperking erbij horen.”

Financieel zwaar weer

Eind 2017 stopte het Ronald McDonalds Kinderfonds de steun aan het centrum. Daardoor kwam het centrum financieel in zwaar weer terecht. Sinds het complex het op eigen kracht moet doen, krijgt het de exploitatie maar moeilijk sluitend.

Het Friendship Sports Centre krijgt nu jaarlijks 250.000 euro steun. Deze hulp sluit aan bij de ambitie van BenW om sporten ook toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Dit gebeurt via stimuleringsprojecten en investeringen in de toegankelijkheid van sportvoorzieningen. Maar de stad steunt ook sportevenementen waaraan jongeren met beperking kunnen deelnemen.

Follow @Allesportzaken