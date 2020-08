Steenwijkerland helpt clubs met half miljoen euro

Veel evenementen zijn vanwege de coronacrisis afgelast. De organisatoren kunnen op coulance van de gemeente Steenwijkerland rekenen. “Als zij de uitgaven kunnen verantwoorden, vordert de gemeente niets terug”, zegt wethouder Trijn Jongman.

Dat is één van de stappen die de gemeente zet om clubs te helpen het hoofd boven water te houden. Steenwijkerland roept een Vitaliteitsfonds in het leven waar o.a. gedupeerde sportclubs zich kunnen melden. Het gemeentebestuur vraagt de gemeenteraad om hiervoor 500.000 euro beschikbaar te stellen.

Het Vitaliteitsfonds is een noodfonds dat in principe tot 1 maart 2021 geopend blijft. Daarna maakt de gemeente, afhankelijk van het budget en de ontwikkelingen rond het coronavirus, de balans op.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente. Er geldt in principe geen maximaal bedrag voor de aanvraag van een bijdrage uit dit Vitaliteitsfonds. Maar aan een subsidie zijn wel voorwaarden verbonden. “Wij vragen verenigingen om ook zelf waar mogelijk te bezuinigen”, zegt de wethouder.

“De hulp is bedoeld voor organisaties die doorgaans niet voor subsidie bij ons aankloppen”, zegt Jongman. “Maar sportclubs bijvoorbeeld missen in deze tijd veel toernooigeld en inkomsten uit de kantine. Die clubs kunnen lelijk in de knel komen en de gemeente wil hen daar uit houden.”

De gemeente houdt bij het bepalen van de hoogte van de bijdrage rekening met de eigen verantwoordelijkheid. Een sportclub moet wel kunnen aantonen welke inspanningen zijn verricht om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verminderen. “Wees dus realistisch maar ook creatief”, zo geeft Jongman de clubs mee.

Follow @Allesportzaken