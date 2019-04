Stappenplan gemeente Venlo tegen seksueel misbruik

De gemeente Venlo gaat een stappenplan opstellen waarmee sportclubs beter seksueel misbruik kunnen aanpakken. Er zijn nog niet veel Limburgse gemeenten met een actief beleid op dit gebied.

“Er rust nog steeds een taboe op het melden van seksuele intimidatie of misbruik in de sport.” Dit stelt de Venlose zedenrechercheur Lei Seuren tegen Omroep Venlo.

Stappenplan moet structuur bieden

“Het stappenplan moet sportclubs structuur bieden wanneer dat nodig is”, zegt Bert Janssen. Hij is vertrouwenspersoon bij de gemeente Venlo. “Wij hoeven daarvoor niet alles opnieuw te bedenken. Er is namelijk al veel informatie beschikbaar via sportbonden en -organisaties.”

Actiestand

Verenigingspedagoog Marc Orval leidt het opstellen van het Venlose stappenplan. “De eerste stap is om het onderwerp in sportverenigingen bespreekbaar te maken. Vervolgens moet je de clubs in de ‘actiestand’ zien te zetten. Zij moeten bijvoorbeeld niet alleen maar een VOG gaan aanvragen voor hun leden.”

“Sommigen stellen dat het thema seksueel misbruik bij hen niet speelt. Anderen weten niet goed hoe zij dit onderwerp goed moeten aanpakken.”

Essentieel

“Misbruik kan binnen elke vereniging voorkomen”, stelt Seuren. Soms zijn clubs zo klein dat zij geen vrijwilligers hebben om zich met seksueel misbruik bezig te houden. Venlo helpt ook deze kleine sportclubs met het stappenplan.

“Het zijn vaak de vrijwilligers die het meeste werk verrichten en die je het meeste vertrouwt. Het zijn de mensen waar niemand vragen over stelt, zoals Sjaak S. Hij was een kartrekker van handbal voor mensen met een verstandelijke beperking.”

Andere gemeenten

Sportverenigingen kunnen met vragen en voor ondersteuning altijd terecht bij hun gemeente. Ook staat bij veel (Limburgse) gemeenten de ontwikkeling van een sportakkoord in de planning. Daarin krijgt ook ‘een veilige sportomgeving’ aandacht.

Venlo organiseert op 15 april ook een sportcafé met een workshop over grensoverschrijdend gedrag. Maastricht, Sittard-Geleen, Venray en Weert hebben nog geen actief beleid of stappenplan tegen misbruik. Die verwijzen clubs in voorkomende gevallen door naar een instantie zoals NOC*NSF, waar veel expertise voorhanden is.

