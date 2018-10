Stapels kunstgras probleem voor gemeente Dongen

Kunstgrasmatten zijn voor veel clubs met capaciteitsproblemen een redding (geweest). Maar kijkend naar de problemen bij Tuf Recycling in Dongen, lijkt al snel duidelijk dat de tijden veranderen.

Bij TUF Recycling in Dongen liggen de stapels kunstgras hoog opgestapeld. Het is kennelijk geen sinecure om de matten te recyclen of een tweede leven te geven.

Last onder bestuursdwang

De vraag is wat er moet gebeuren met die oude matten, als het bedrijf er zelf geen raad meer mee weet? BenW van Dongen heeft nu de ‘last onder bestuursdwang’ troef uitgespeeld. Dat is de juridische term voor “wij gaan de bezem er zelf doorheen halen.”

Tuf Recycling heeft echter twee weken de tijd om een eigen zienswijze in te dienen. En daarna volgt nog een bezwaarperiode van zes weken. Dus ook al worden de bezwaren van Tuf ongegrond verklaart, dan nog duurt het minimaal twee maanden voordat de matten geruimd zouden kunnen worden.

Wie gaat dat betalen

Tot die tijd willen zowel Dongen als Tuf er niet veel woorden aan vuil maken. Dat laat zich wel verklaren want het kost een pak om de stapels kunstgras op te ruimen. En wie gaat dat betalen, want de gemeente zal de rekening bij Tuf willen neerleggen.

Geschat wordt dat de kosten, afhankelijk van de mate van verontreiniging, een paar ton tot enkele miljoenen bedragen. De gemeente laat een bodemonderzoek uitvoeren om de mate van vervuiling vast te stellen.

Procedures

Hoge kosten in het sociale domein drukken de komende jaren zwaar op de begroting van Dongen. De gemeente moet nu al 1,6 miljoen euro op de reserves interen en kan een hoge rekening voor zo’n schoonmaakactie er eigenlijk niet bij hebben.

Of de gemeente eerder had moeten ingrijpen is een vraag die niet eenvoudig te beantwoorden is. Dongen heeft zich aan de wet te houden en die wet schrijft de procedures voor. Het gevolg is dat er al een rekening van een ton aan opgelegde en niet betaalde dwangsommen ligt.

