Stadsgewest Haaglanden wil meer inclusief sporten

Negen wethouders in het Stadsgewest Haaglanden hebben de intentie-overeenkomst ‘Inclusief – Sport & Bewegen Haaglanden’ ondertekend. De wethouders willen mensen met een verstandelijke beperking beter gaan helpen bij het sporten en bewegen.

De gemeenten in het Stadsgewest Haaglanden gaan het sport- en beweegaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking op elkaar afstemmen.

Regionale Special Olympics

De ondertekening werd voorafgegaan door een Botenparade met 50 sporters door de Haagse grachten. Zij maken deel uit van de 400 sporters uit Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland die hun opwachting maken bij de regionale Special Olympics. Van 12 tot 14 juni 2020 zal Den Haag gaststad zijn van de nationale Special Olympics.

50 sporters

Tijdens de feestelijke botenparade vroegen de 50 sporters aandacht voor de gehandicaptensport. De wethouders uit het Stadsgewest Haaglanden vergezelden hen op de boten. Ook de partners van de regional en nationale Special Olympics en een heus dweilorkest voeren mee.

Na afloop van de parade ondertekenden de wethouders dus de intentie-overeenkomst. Hiermee bevestigden zij dat het Stadsgewest Haaglanden mensen met een verstandelijke beperking beter gaat ondersteunen bij het sporten en bewegen.

Sporten voor iedereen vanzelfsprekend

Sportwethouder Richard de Mos: “Wij zijn er niet alleen trots op dat wij in 2020 gaststad zijn van de nationale Special Olympics. Wij gaan ons er ook écht hard voor maken dat sporten voor iederéén in Den Haag vanzelfsprekend is. Wij houden daarvoor in deze samenwerking regelmatig de vinger aan de pols.”

Na de ondertekening maakte wethouder De Mos de namen bekend van de Special Olympics mascottes. Zij heten Vuur en Vlam en gaan daarom samen de Vlammetjes heten.

